Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια: Νεκρός ένας 35χρονος

Ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα περίπου 35 ετών στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να δέχτηκε σφαίρες στο κεφάλι, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλυκες.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν ένας και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

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