Καιρός: Μετά τους 45.000 κεραυνούς έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας – Πότε αναμένεται νέα αστάθεια (Video)

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα μετά το κύμα έντονων καταιγίδων που έπληξε κυρίως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, η ατμοσφαιρική διαταραχή που προκάλεσε τα ακραία φαινόμενα έχει πλέον απομακρυνθεί προς την Τουρκία, με τον καιρό στην Ελλάδα να παρουσιάζει αισθητή εξασθένηση.

Ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Η χθεσινή διαταραχή έδωσε ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλία και ευρύτερα την κεντρική και βόρεια Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από μεγάλα ύψη βροχής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και από έντονες χαλαζοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον αγροτικό τομέα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε μόλις 20 λεπτά καταγράφηκε έντονη χαλαζόπτωση στα Ιωάννινα, με σημαντικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της περιοχής.

Παράλληλα, εκδηλώθηκαν ισχυρά μπουρίνια, με τους ανέμους να ενισχύονται απότομα και να δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η μετεωρολόγος, καταγράφηκαν πάνω από 45.000 κεραυνοί στον ελλαδικό χώρο, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα ύψη βροχής που σημειώθηκαν μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα αντιστοιχούν σε ποσότητες που συνήθως καταγράφονται σε διάστημα δύο μηνών.

Εξασθένηση των φαινομένων

Η διαταραχή έχει πλέον μετακινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως την Τουρκία με ισχυρές καταιγίδες. Στην Ελλάδα παρέμειναν μόνο λίγες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, οι οποίες σταδιακά εξασθενούν.

Τοπικές μπόρες αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, ενώ τα φαινόμενα περιορίζονται σημαντικά όσο περνούν οι ώρες.

Οι βοριάδες έριξαν τη θερμοκρασία

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του καιρού παίζουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι ενισχύθηκαν φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η ενίσχυση των βοριάδων συνέβαλε στον περιορισμό της αστάθειας, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα, οι άνεμοι έφεραν και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στα ανατολικά ηπειρωτικά η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 24 έως 27 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας πτώση 4 έως 5 βαθμών σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας οι μέγιστες τιμές κυμάνθηκαν κοντά στους 30 με 31 βαθμούς.

Καλοκαιρινό σκηνικό την Κυριακή

Η Κυριακή αναμένεται να κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, ενώ μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, αγγίζοντας τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Ζέστη τη Δευτέρα και την Τρίτη

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Η Δευτέρα και η Τρίτη αναμένονται ιδιαίτερα θερμές ημέρες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά σε περιοχές που ευνοούνται από τη ζέστη, όπως τμήματα της Αττικής, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Επιστρέφει η αστάθεια από την Τετάρτη

Η καλοκαιρινή ανάπαυλα δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Τετάρτη αναμένεται νέα μεταβολή με την επανεμφάνιση αστάθειας στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Στα ανατολικά η επίδραση της μεταβολής θα είναι πιο περιορισμένη.

«Οι μπόρες του Ιουνίου είναι φυσιολογικές»

Η Όλγα Παπαβγούλη τόνισε ότι τα φαινόμενα αυτά δεν είναι ασυνήθιστα για την εποχή. Όπως εξήγησε, οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τη διάρκεια των μεταβατικών μηνών έως και τον Ιούνιο αποτελούν φυσιολογικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κλίματος.

Η έντονη θέρμανση του εδάφους κατά τις θερμές ώρες της ημέρας δημιουργεί ισχυρές ανοδικές κινήσεις στην ατμόσφαιρα, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη καταιγίδων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χαλαζοπτώσεων.

Παρότι τα φαινόμενα αυτά μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές στις καλλιέργειες, έχουν και θετικές επιπτώσεις, καθώς αυξάνουν την υγρασία του εδάφους, διατηρούν τη χαμηλή βλάστηση πιο υγρή και συμβάλλουν στην επιβράδυνση της ξήρανσής της, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Όπως επισήμανε η μετεωρολόγος, τα τελευταία χρόνια οι πολίτες έχουν συνηθίσει σε πιο θερμά καλοκαίρια που ξεκινούν νωρίς, γεγονός που κάνει τις καλοκαιρινές καταιγίδες του Ιουνίου να φαίνονται πιο ασυνήθιστες απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

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