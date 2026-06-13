Χαλκιδική: Ισόβια και 8 χρόνια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για τον θάνατο του 19χρονου

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον οκτώ ετών, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον 60χρονο ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών έκρινε ένοχο τον 60χρονο για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, με ενδεχόμενο δόλο.

Νωρίτερα, το δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση επιβάλλοντας τις εξής ποινές:

Στη σύζυγο και συνιδιοκτήτρια: Ποινή φυλάκισης 9 ετών για απλή συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Στον μηχανολόγο- μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού: Ποινή κάθειρξης 13 ετών για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Στον 21χρονο χειριστή του παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance»: Ποινή φυλάκισης 6 ετών για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης.

«Καταπέλτης» η εισαγγελέας – Πρόταση για ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων

Κατά την προ ημερών αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε από τους δικαστές (τακτικούς και ενόρκους) να κηρυχθούν όλοι ένοχοι, προτείνοντας πάντως σε κάποιες περιπτώσεις, μεταβολή της νομικής αξιολόγησης των πράξεων, ως εξής:

– Ο ιδιοκτήτης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

– Η σύζυγος και ο μηχανικός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

– Ο χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο

«Δούλευε ένα σκουπίδι»

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό της πρότασής της, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία. Όπως επισήμανε, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η ίδια ανέφερε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος (εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους). «Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», πρόσθεσε.

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