Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα από την Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στα Χανιά, για τουρίστα 31 ετών ο οποίος έπεσε από βράχια, στα Φαλάσαρνα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει περίπου 20 πυροσβέστες.

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