Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα από την Πυροσβεστική

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στα Χανιά, για τουρίστα 31 ετών ο οποίος έπεσε από βράχια, στα Φαλάσαρνα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει περίπου 20 πυροσβέστες.
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