Γιάννης «Σκοπελίτης»: Θλίψη στις Κυκλάδες για τον θάνατο του θρυλικού καπετάνιου – Βίντεο από τις «μάχες» του με τα μποφόρ

Βαρύ είναι το πένθος στις Κυκλάδες μετά την είδηση του θανάτου του Γιάννη Σκοπελίτη σε ηλικία 68 ετών, του αγαπητού «καπετάν Γιάννη», του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με ένα από τα πιο εμβληματικά πλοία του Αιγαίου και με την καθημερινή ζωή των κατοίκων των Μικρών Κυκλάδων.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος. Υπήρξε ο συνεχιστής μιας οικογενειακής παράδοσης που μετρά δεκαετίες προσφοράς στη νησιωτική Ελλάδα.

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με το θρυλικό πλοίο «Σκοπελίτης», το οποίο για πολλές γενιές κατοίκων αποτέλεσε κάτι περισσότερο από ένα μεταφορικό μέσο: ήταν η γέφυρα επικοινωνίας, το μέσο σύνδεσης με τον έξω κόσμο, ο ακούραστος σύντροφος των νησιωτών σε κάθε καιρό.

Από το 1956 μέχρι σήμερα

Η ιστορία του «Σκοπελίτη» ξεκινά το 1956, όταν ο Δημήτρης Σκοπελίτης, ο γνωστός σε όλους καπετάν Μήτσος, ανέλαβε το δύσκολο έργο της σύνδεσης της Νάξου, της Αμοργού και των Μικρών Κυκλάδων.

Σε μια εποχή που οι θαλάσσιες συγκοινωνίες ήταν περιορισμένες και οι καιρικές συνθήκες συχνά απαγορευτικές, ο «Σκοπελίτης» έγινε συνώνυμο της αξιοπιστίας και της συνέπειας.

Μετά τον καπετάν Μήτσο, τη σκυτάλη -τη δεκαετία του ’80- πήρε ο γιος του, Γιάννης Σκοπελίτης. Μεγαλωμένος στη θάλασσα και έχοντας διδαχθεί τα μυστικά της από τον πατέρα του, συνέχισε με το ίδιο πάθος και αίσθημα ευθύνης το έργο της οικογένειας.

Για δεκαετίες βρέθηκε στο πλευρό των νησιωτών, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό ολόκληρου του Αιγαίου.

«Σκοπελίτης» παντός καιρού

Δεν ήταν λίγες οι φορές που, όταν τα μεγάλα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια λόγω κακοκαιρίας, ο «Σκοπελίτης» συνέχιζε το ταξίδι του, εξυπηρετώντας κατοίκους, μαθητές, επαγγελματίες και επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό πολλοί τον αποκαλούν μέχρι σήμερα «σωτήρα» των Μικρών Κυκλάδων.

Άλλωστε, κατά καιρούς δεν είναι λίγα τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνουν τον «Σκοπελίτη» να δίνει τη δική του μάχη με τα μανιασμένα κύματα του Αιγαίου.

Σήμερα, η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται από τον εγγονό Δημήτρη Σκοπελίτη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο και τη ναυτική κληρονομιά της οικογένειας.

Ο θάνατος του Γιάννη Σκοπελίτη σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής εποχής για τις Κυκλάδες. Ωστόσο, η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του παραμένει ζωντανή στα λιμάνια, στις θάλασσες και στις μνήμες των ανθρώπων που ταξίδεψαν μαζί του.

Για τους κατοίκους της Αμοργού και των Μικρών Κυκλάδων, ο «Σκοπελίτης» δεν είναι απλώς ένα πλοίο. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας τους. Και ο «καπετάν Γιάννης» θα παραμείνει για πάντα ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε τα μικρά αυτά νησιά να παραμείνουν ενωμένα με τον κόσμο και μεταξύ τους.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Κακουργηματική δίωξη στον παππού για τον θάνατο του βρέφους – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη

Ακαθάριστα οικόπεδα: Αυτοψία Τουρνά στον Διόνυσο – Τι ισχύει για τα πρόστιμα (Video)

Κτηνωδία χωρίς τέλος: Νεκρή και δεύτερη αρκούδα από πυροβολισμούς – Τρία περιστατικά ανθρώπινης εγκληματικής παρέμβασης σε 24 ώρες

