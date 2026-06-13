Κτηνωδία χωρίς τέλος: Νεκρή και δεύτερη αρκούδα από πυροβολισμούς – Τρία περιστατικά ανθρώπινης εγκληματικής παρέμβασης σε 24 ώρες

Συναγερμός έχει σημάνει σε αρμόδιες Αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, μετά τα δύο νέα ξεχωριστά περιστατικά εξόντωσης άγριας ζωής, στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας, σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για δύο αρκούδες οι οποίες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση (πυροβολισμοί και δηλητηριασμένο δόλωμα).

Το πρώτο περιστατικό αφορά μία ενήλικη αρσενική αρκούδα, ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Φλώρινας – Κοζάνης και το δεύτερο νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, που εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή.

Στην πρώτη περίπτωση, το άτυχο ζώο έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στον λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί, κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε.

Bαρύτατα τραυματισμένο, το ζώο κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος.

Όταν έφτασε στο σημείο η Τροχαία, η αρκούδα διατηρούσε ακόμη τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του «Αρκτούρου», η οποία δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό.

Η νεκρή αρκούδα έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, όπου αναμένεται η άφιξη δημόσιου κτηνιάτρου προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος της ναρής αρκούδας προήλθε πιθανότατα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος (φόλα). Για την οριστική επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Τον τραγικό απολογισμό αυτού του 24ώρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμη μία νεκρή αρσενική αρκούδα, ηλικίας 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν 56 φορτία με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές – 5 συλλήψεις

Σπάνιο βίντεο: Ο «καρχαρίας καλικάντζαρος» καταγράφηκε για πρώτη φορά στο φυσικό του περιβάλλον

Λαγοκέφαλος στη Μεσόγειο: «Όχι πανικός» λέει ο Θοδωρής Τσιμπίδης του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» – Ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι



