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12.06.2026 13:21

Κτηνωδία στην Κοζάνη: Νεκρό αρκουδάκι με τρεις σφαίρες στο κεφάλι

12.06.2026 13:21
arkoudaki

Με τρεις σφαίρες στο κεφάλι εντοπίστηκε νεαρό αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών στο χωριό Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης.

Σε ανακοίνωσή της, η Περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» αναφέρει κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε για το περιστατικό το Δασαρχείο Τσοτυλίου, την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», καθώς και κτηνίατρο δημόσιας υπηρεσίας της περιοχής, οι οποίοι και βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Ακολούθησε η νεκροψία από την Κτηνιατρική υπηρεσία ενώ οι υπάλληλοι του δασαρχείου ανέλαβαν την ταφή του ζώου.

Σύμφωνα με το Δασαρχείο Τσοτυλίου θα ακολουθήσει έρευνα για το περιστατικό.

Η «Καλλιστώ» σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αρκούδα θανατώνεται παρανόμως από άνθρωπο κι επισημαίνει ότι «η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά καθότι πρόκειται για αυστηρά προστατευόμενο είδος».

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