Νεκρό αρκουδάκι σε τροχαίο έξω από την Κοζάνη

Ένα νεαρό αρκουδάκι βρέθηκε νεκρό τα ξημερώματα σε περιοχή έξω από το Δροσερό Κοζάνης, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ζώο επιχείρησε να περάσει τον δρόμο, όμως δεν πρόλαβε να φτάσει στην απέναντι πλευρά και παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα το Δασαρχείο Κοζάνης, ενώ νωρίς το πρωί συνεργείο της υπηρεσίας μετέβη στο σημείο και απομάκρυνε το νεκρό ζώο από το οδόστρωμα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Στέλιος Καλόγηρος, καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, επισημαίνοντας ότι η παρουσία καφέ αρκούδων στην ευρύτερη περιοχή είναι συχνή. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι κάνουν λόγο για επανεμφάνιση αρκούδων ακόμη και μέσα σε κατοικημένες ζώνες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Οι αντιδράσεις των πολιτών πληθαίνουν, με αιτήματα για άμεσα μέτρα προστασίας, καθώς τα περιστατικά έχουν αυξηθεί.

Ενδεικτικό είναι ότι πριν από λίγες ημέρες καταγράφηκε εμφάνιση οικογένειας αρκούδων στην περιοχή της Αναρράχης, ενισχύοντας τον προβληματισμό για τη συχνότητα παρουσίας τους κοντά σε οικισμούς. Όπως τονίζεται, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά, τόσο για την προστασία των ζώων όσο και για την ασφάλεια των οδηγών.

