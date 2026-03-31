ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:32
Νεκρό αρκουδάκι σε τροχαίο έξω από την Κοζάνη

Ένα νεαρό αρκουδάκι βρέθηκε νεκρό τα ξημερώματα σε περιοχή έξω από το Δροσερό Κοζάνης, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ζώο επιχείρησε να περάσει τον δρόμο, όμως δεν πρόλαβε να φτάσει στην απέναντι πλευρά και παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα το Δασαρχείο Κοζάνης, ενώ νωρίς το πρωί συνεργείο της υπηρεσίας μετέβη στο σημείο και απομάκρυνε το νεκρό ζώο από το οδόστρωμα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Στέλιος Καλόγηρος, καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, επισημαίνοντας ότι η παρουσία καφέ αρκούδων στην ευρύτερη περιοχή είναι συχνή. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι κάνουν λόγο για επανεμφάνιση αρκούδων ακόμη και μέσα σε κατοικημένες ζώνες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Οι αντιδράσεις των πολιτών πληθαίνουν, με αιτήματα για άμεσα μέτρα προστασίας, καθώς τα περιστατικά έχουν αυξηθεί.

Ενδεικτικό είναι ότι πριν από λίγες ημέρες καταγράφηκε εμφάνιση οικογένειας αρκούδων στην περιοχή της Αναρράχης, ενισχύοντας τον προβληματισμό για τη συχνότητα παρουσίας τους κοντά σε οικισμούς. Όπως τονίζεται, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά, τόσο για την προστασία των ζώων όσο και για την ασφάλεια των οδηγών.

Διαβάστε επίσης:

Αγρίνιο: Ανατροπή στην αιματηρή συμπλοκή – Νεαρός παραδόθηκε και ομολόγησε ότι εκείνος μαχαίρωσε τον 16χρονο

Εύοσμος: Ασφυκτικό θάνατο «βλέπουν» οι αρχές για την 59χρονη – Λείπουν πράγματα από το σπίτι, στο «μικροσκόπιο» το κινητό της

Ιωάννινα: Μαθητές κατανάλωσαν προϊόντα κάνναβης σε σχολική εκδρομή, στο νοσοκομείο ο ένας – Τρεις συλλήψεις

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»

Ιταλία: Απόλυτη φρίκη – Βεβήλωσαν τη σορο της Πάμελα Τζενίνι, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του νεκρού μοντέλου

COSMOTE TV: Απρίλιος με την 4η σεζόν του «From» και το «Dracula» με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κριστόφ Βαλτς

Βάσω Καζαντζίδη: «Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, αδερφή μου – Με προστάτευσε όταν πέθανε ο Στέλιος (Video)

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

Χτύπημα των ΗΠΑ σε αποθήκες πυρομαχικών στο Ισφαχάν - Ανέλαβε την ευθύνη για το τάνκερ το Ιράν, πυραυλικές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

