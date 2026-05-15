Προσήχθη ο σύντροφος της 24χρονης που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο στον Πειραιά – Τι υποστήριξε στην κατάθεσή του

Στην προσαγωγή του συντρόφου της 24χρονης που έπεσε από το μπαλκόνι εβδόμου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος βρέθηκε στην Ασφάλεια και έδωσε κατάθεση. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο 50χρονος να εξεταστεί και από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν φέρει σημάδια, ενδεχομένως από πάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη έμενε στο διαμέρισμα μαζί με τον 50χρονο σύντροφό της, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Κατά την κατάθεσή του, ο 50χρονος ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν. Τότε, άκουσε την κοπέλα του που του είπε ότι δεν νιώθει καλά. Μετά την έψαχνε μέσα στο σπίτι και, όταν βγήκε στο μπαλκόνι, ήρθε αντιμέτωπος με το αποτρόπαιο θέαμα.

Παράλληλα, αναμένεται εισαγγελική παραγγελία ώστε οι αστυνομικοί να μπουν στο σπίτι και να εξετάσουν τον χώρο.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα επί της οδού Καλλιρόης, περίπου στις 18:45 το απόγευμα, όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος, και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου όπου εντοπίστηκε από περίοικο, ο οποίος και ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο «Τζάνειο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος της νεαρής γυναίκας ήταν ακαριαίος, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση, με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» αυτοχειρία.

