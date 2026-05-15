ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:30
Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα ΕΥΠ-ΓΕΕΘΑ

Ολοκληρώθηκε η από κοινού έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του ΓΕΕΘΑ για την υπόθεση του θαλάσσιου drone που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας και σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, υπάρχει και ένα πρώτο πόρισμα.

Στις σελίδες του γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων του drone. Θεωρείται πλέον βέβαιο ότι έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα, εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης και μάλιστα δεν είχε διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του.

Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε τη διαδρομή του από κάποια μυστική ουκρανική βάση στη Λιβύη μοιάζει πλέον να απομακρύνεται.

Το πόρισμα δεν αναφέρει, πάντως, το ακριβές σημείο αφετηρίας του drone, ούτε όμως και ο στόχος που επρόκειτο να πλήξει, που πιθανότατα ήταν κάποιο πλοίο του ρωσικού στόλου. Με δεδομένο ότι δεν ολοκλήρωσε την αποστολή του, μπορούν μόνο να γίνουν εκτιμήσεις.

Τέλος, από την τεχνική ανάλυση, δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από το drone κρύβεται η Ουκρανία, κάτι που πάντως φαίνεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα και σχετικές εξηγήσεις.

