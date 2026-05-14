Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ανεπίσημη παραδοχή του Κιέβου ότι είναι δικό του

Την ώρα που η ελληνική πλευρά επιμένει πως το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε σπηλιά της Λευκάδας είναι ουκρανικό και το Κίεβο επισήμως τηρεί σιγή ισχύος, σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο drone συνδέεται με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι ελληνικές αρχές έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν, μέχρι σήμερα, πλήθος στοιχείων που αφορούν- μεταξύ άλλων- και την διαδρομή που ακολούθησε, μέχρι τον εντοπισμό του, το μη επανδρωμένο σκάφος.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γνωρίζει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός στελεχών του ΓΕΕΘΑ αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων που, θα πρέπει να σημειωθεί πως, έχει κομβικό ρόλο στη διαχείριση της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό πόρισμα του ΓΕΕΘΑ αναμένεται εντός των επομένων ημερών.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε αυστηρό τόνο έστειλε μήνυμα στην Ουκρανία, απαιτώντας διευκρινίσεις για το drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Κατά την ομιλία του στο Αγαθονήσι, ο υπουργός ζήτησε σαφείς εξηγήσεις για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο πολεμικό σκάφος, επισημαίνοντας ότι έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

«Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου πλοίου με αυτό το drone», τόνισε ο κ. Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η ελληνική πλευρά δεν προτίθεται να αφήσει την υπόθεση να ξεχαστεί.

