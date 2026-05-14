Νέα τουρκική πρόκληση: Σημάδεψαν με πυροβόλο Έλληνες ψαράδες στα ανοιχτά των Ιμίων

Τουρκική ακταιωρός επιχείρησε να διώξει Έλληνες ψαράδες που είχαν ρίξει δίχτυα δύο ναυτικά μίλια δυτικά των Ιμίων.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την ένταση που σημειώθηκε με πλοίο πόντισης καλωδίων στην περιοχή της Αστυπάλαιας και ενώ η Άγκυρα προωθεί νέο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας.

Οι ψαράδες τους είπαν ότι δεν φεύγουν και τα μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής τους σημάδεψαν με το πυροβόλο που έχει το σκάφος στην πλώρη.

«Μας γύρισε το πολυβόλο που έχει στην πλώρη, ένα 50άρι, και το έστρεψε πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ιμίων μάς διώχνουν συνέχεια», δήλωσε ψαράς στο Star.

