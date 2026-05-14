Περιστέρι: «Δεν λειτουργεί το σύστημα» – H κοινωνική υπηρεσία είχε πάρει τα παιδιά αλλά μετά από λίγες ημέρες τα επέστρεψε στους γονείς

Στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού φιλοξενούνται τα 6 παιδιά της οικογένειας που ζούσε σε ανήλεο δώμα 27 τετραγωνικών στο Περιστέρι.

Οι γονείς των παιδιών συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο αλλά αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Η γιαγιά των παιδιών έχει προθυμοποιηθεί να αναλάβει την επιμέλεια τους.

Το 2021 κατόπιν καταγγελίας τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά μετά από λίγες ημέρες επέστρεψαν.

Ο διευθυντής του σχολείου εξήγησε ότι είχε κάνει τότε καταγγελία επειδή τα παιδιά απουσίαζαν συχνά από το σχολείο. «Οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα», σχολίασε και περιέγραψε τι έβλεπε. «Αν δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι χωρίς ομπρέλα, όταν βρέχει έξω, αν έξι άτομα οικογένεια, κοιμούνται, όπως φάνηκε τελικά στρωματσάδα, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και αν τα παιδιά λόγω αυτών των συνθηκών έχουν μαζέψει παρά πολλές απουσίες.Αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση».

Δεν λειτουργεί το σύστημα

Ο διευθυντής του σχολείου εξέφρασε την αγανάκτηση του που η κοινωνική υπηρεσία επέστρεψε τα παιδιά στους γονείς. «Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο, με κλειστά παντζούρια, παράθυρα με χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα για να μην μπαίνει καθόλου φως, να μην τους βλέπει κανένας και το λες αυτό. Ξεκινάς τις διαδικασίες και στη συνέχεια τα δίνουν πάλι πίσω. Τι να σας πω τώρα; Λειτουργεί το σύστημα; Δε λειτουργεί».

«Όπως έλεγε η κοινωνική υπηρεσία βρήκε τα δύο δωμάτια φουλ με πράγματα, κιβώτια μαζεμένα, δήθεν ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μετακόμιση αν έβρισκαν σπίτι, που δεν έβρισκαν ποτέ. Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Τι άλλο να σας πω;.Είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με φουλ υγρασία στους τοίχους και καθόλου ήλιο μέσα. Τι να σας πω τώρα; Και είπαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι για τα παιδιά που είδε και η κοινωνική λειτουργός. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήρανε για μια εβδομάδα, δύο και μετά τα ξαναέδωσαν πίσω», κατέληξε.

Ο πατέρας κοιμόταν στο αυτοκίνητο

Οι γονείς δεν μαγείρευαν και τον πατέρα τον είχαν δει να κοιμάται σε αυτοκίνητο. «Τους δώσαμε πόσες σακούλες ρούχα, έχει περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά, δεν έχουμε δει τα παιδιά να φορέσουν ένα από τα ρούχα που δώσαμε. Η πεθερά μου έτυχε και την έβλεπε τη γυναίκα που κατέβαινε με το καρότσι μια, δυο, τρεις φορές. Την είδε με τα πολλά παιδάκια. Κάποια στιγμή μας λέει: “Σταμάτα ρε κορίτσι μου”, λέει, “που σε θέλω”. Και της έδωσε μια τσάντα τρόφιμα, μακαρόνια, ρύζια, σάλτσα ζάχαρη, τα πάντα. Όταν πήγε όμως η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου στο σπίτι, είπαν ότι βρέθηκε η κουζίνα, αλλά στην οποία κουζίνα δεν έχει μαγειρευτεί ποτέ φαγητό. Ήταν μη αξιοποιήσιμη τελείως. Το σπίτι ακατάστατο, χωρίς κρεβάτια, χωρίς να κοιμόντουσαν στο πάτωμα. Και τότε είχε πει ότι δεν μαγειρεύουν γιατί ο μπαμπάς δουλεύει σε ξενοδοχείο και φέρνει φαγητό από εκεί»,επεσήμανε η μητέρα συμμαθητών των παιδιών.

«Εγώ τον μπαμπά όσες φορές τον πετύχαινα στο δρόμο, γιατί κάποιες φορές τον είχα πετύχει να κοιμάται και στο αμάξι, ένα παλιό κόκκινο αυτοκίνητο. Όσες ώρες τον πετύχαινα τον μπαμπά στον δρόμο, θα τον έβλεπα να τρώει είτε σάντουιτς τυποποιημένο είτε κάνα κρουασάν. Δηλαδή πάντα κάτι να σου έφερνε ο μπαμπάς στο δρόμο. Ήταν και δύο μέτρα. Ήταν ένας νταγκλαράς», πρόσθεσε.

Η ίδια επεσήμανε ότι αν και τους είχαν δώσει ρούχα, τα παιδιά φορούσαν πάντα τα ίδια. «Όλα ατημέλητα, ατημέλητα, βρώμικα, σκισμένα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν όλο το χρόνο με τα ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια. Όλες τις ημέρες δεν τα βγάζανε από πάνω τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και δεν βρωμάει. Δηλαδή τα πλένανε με σκέτο νερό και τα ξαναβάζανε. Δηλαδή έρχονταν κοντά σου και δεν σου ερχόταν η μυρωδιά αφού ήξερες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως άπλυτος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό», συμπλήρωσε.

Η γιαγιά των παιδιών υποστήριξε ότι η οικογένεια θα μετακόμιζε σε λίγες ημέρες. «Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουν βρει. Ήξερα που με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δυο μέρες ήτανε να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχαν φύγει ακόμη οι νοικάρηδες που τους είχαν πει και ήθελαν να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι’ αυτό δεν μπήκανε μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν να μένανε στο δρόμο; Τα είχε ξαναπάρει άλλη μια φορά τα παιδιά. Πάλι σε ένα σπίτι. Ήταν έτοιμα τότε πάλι να κατέβουν κάτω και είχαν φτιάξει τις κούτες, είχαν κλείσει το σπίτι. Τα είχαν κλείσει όλα. Και πήγαν ξαφνικά και τα πήρανε τα παιδιά. Εγώ θέλω να πάρω την επιμέλεια των εγγονών μου. Δεν μπορώ ν’ αφήσω τα παιδιά να μου τα πάρουν».

