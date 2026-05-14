«Είναι σαν κλοπή»: Η κατασχεμένη περιουσία παλαιστινιακής οικογένειας καταχωρήθηκε στο Booking.com για ενοικίαση

Μερικές από τις πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις του Μοχάμεντ αλ-Σμπέιχ είναι από το μικρό του αγρόκτημα στους λόφους νότια της Βηθλεέμ, όπου τρεις γενιές της οικογένειάς του καλλιεργούσαν σιτάρι και κριθάρι.

«Ήταν ένα δύσκολο οικόπεδο για καλλιέργεια, καθώς βρισκόταν σε μια πλαγιά λόφου με αναβαθμίδες, αλλά ήταν τόσο όμορφο», θυμάται ο Σμπέι.

Τώρα, ωστόσο, τα σπίτια και οι δρόμοι ενός ισραηλινού οικισμού, του Νέβε Ντάνιελ, είναι χτισμένα εκεί όπου κάποτε καλλιεργούσε τρόφιμα η οικογένεια Σμπέιχ, και η απέραντη θέα προς τη θάλασσα είναι το κύριο πλεονέκτημα ενός ενοικιαζόμενου ακινήτου που διαφημίζεται στην Booking.com.

Η περιγραφή στην παγκόσμια ταξιδιωτική ιστοσελίδα αναφέρει: «Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στον κήπο ή στη βεράντα, απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα και το γραφικό περιβάλλον». Προσθέτει ότι το σπίτι Neve Daniel διαθέτει χώρο για πικνίκ και είναι «ιδανικό για υπαίθριες συγκεντρώσεις», σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Μια νέα έκθεση της Ekō , μιας αμερικανικής ομάδας που επικεντρώνεται στην εταιρική λογοδοσία, απαριθμεί 41 καταχωρίσεις της Booking.com σε 14 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε δύο κύριες ομάδες, κατά μήκος της κοιλάδας του Ιορδάνη, συμπεριλαμβανομένης της Νεκράς Θάλασσας, και στον οικιστικό δακτύλιο που έχει κατασκευαστεί γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένων δύο εντός της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, σε εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967 και προσαρτήθηκε το 1980.

Οι οικισμοί περιλαμβάνουν τη μεταφορά άμαχου πληθυσμού σε κατεχόμενα εδάφη, κάτι που αποτελεί παραβίαση της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης και του καταστατικού της Ρώμης (του ιδρυτικού εγγράφου του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου) που θεωρεί τον εν λόγω αποικισμό έγκλημα πολέμου.

Ο κύριος λειτουργικός βραχίονας της Booking.com έχει την έδρα του στην Ολλανδία, όπου μια ποινική καταγγελία από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νομικής Υποστήριξης, μια ομάδα πίεσης που υποστηρίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, εξετάζεται από τους Ολλανδούς εισαγγελείς.

Η καταγγελία υποστηρίζει ότι οι κρατήσεις που συνδέονται με διακανονισμούς ενδέχεται να συνιστούν ξέπλυμα χρήματος βάσει της ολλανδικής νομοθεσίας, με το σκεπτικό ότι η υποκείμενη εμπορική δραστηριότητα συνδέεται με παράνομους διακανονισμούς.

Το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔΧ) εξέδωσε συμβουλευτική γνώμη τον Ιούλιο του 2024, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επιβεβαιώνοντας την παρανομία του οικισμού και δηλώνοντας ότι οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί ήταν υποχρεωμένοι να μην αναγνωρίσουν τη νομιμότητα του ισραηλινού οικισμού στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Το Ισραήλ έχει υπογράψει τις Συμβάσεις της Γενεύης, αλλά υποστηρίζει ότι δεν ισχύουν για τη Δυτική Όχθη επειδή δεν αποτελούσε μέρος άλλης κυρίαρχης περιοχής πριν από τον πόλεμο του 1967, ο οποίος οδήγησε σε ισραηλινή κατοχή, επειδή η ιορδανική κυριαρχία στην περιοχή δεν ήταν διεθνώς αναγνωρισμένη. Το Ισραήλ υποστήριξε επίσης ότι το ΔΔΧ δεν είχε δικαιοδοσία.

Η Airbnb, μια αμερικανική εταιρεία, έχει επίσης καταχωρίσει ακίνητα προς ενοικίαση στους οικισμούς. Μια έρευνα του Guardian τον Φεβρουάριο του 2025 διαπίστωσε 760 δωμάτια σε ξενοδοχεία, διαμερίσματα και σπίτια που καταχωρίστηκαν από τις δύο εταιρείες. Η Airbnb δήλωσε ότι θα σταματήσει να διαφημίζει ενοικιαζόμενα ακίνητα στους οικισμούς το 2018, αλλά ανέτρεψε την απόφαση λίγους μήνες αργότερα μετά από νομική προσφυγή από οικοδεσπότες, πιθανούς οικοδεσπότες και επισκέπτες.

credit: AP

Το 2022, η Booking.com εισήγαγε την επισήμανση για τους οικισμούς, η οποία συμβουλεύει τους υποψήφιους επισκέπτες να συμβουλεύονται τις κυβερνητικές οδηγίες «για να λαμβάνουν τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη διαμονή τους σε αυτήν την περιοχή, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζεται από συγκρούσεις».Η προειδοποίηση είναι με ψιλά γράμματα και δεν εμφανίζεται στην ιστοσελίδα για μεμονωμένες κατοικίες, αλλά μόνο ως απάντηση σε μια αναζήτηση με το όνομα του οικισμού στον οποίο βρίσκονται.

Ένας εκπρόσωπος της Booking.com δήλωσε: «Η αποστολή μας είναι να διευκολύνουμε όλους να γνωρίσουν τον κόσμο και ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίζουμε πού μπορεί ή δεν μπορεί να ταξιδέψει κάποιος».

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας αλλαγής των νόμων, και εφαρμόζουμε αυστηρά τις αρχές και τις διαδικασίες που περιγράφονται στη δήλωσή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως κάνουμε σε όλες τις αμφισβητούμενες ή πληγείσες από συγκρούσεις περιοχές στον κόσμο».

Στην ενότητα σχετικά με τις «περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις», η δήλωση της εταιρείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει: «Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ενδέχεται να συνδεόμαστε άμεσα με αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των δραστηριοτήτων των καταχωρίσεών μας, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα».

Η Ekō έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν μια σειρά από καμπάνιες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης του κανόνα των διαδικτυακών ιστότοπων που πωλούν ζελατίνη που παράγεται από σφαγιασμένα γαϊδούρια, καθώς και της συγκέντρωσης χρημάτων για πρωτοβουλίες για την απομάκρυνση των πλαστικών αποβλήτων από τους ωκεανούς.

Η έκθεση της Ekō, με τίτλο «Booking.com: βιώστε την παράνομη κατοχή του Ισραήλ», ανέφερε: «Κάθε μέρα που η Booking.com δεν αναλαμβάνει δράση είναι μια ακόμη μέρα που επωφελείται από την κλοπή παλαιστινιακής γης και στηρίζει μια κυβέρνηση που εμπλέκεται σε φρικτά εγκλήματα».

Ο Σμπέιχ δεν είναι αισιόδοξος για την προοπτική αποκατάστασης. Η οικογένειά του χάνει νομικές μάχες στα ισραηλινά δικαστήρια από τότε που κατασχέθηκαν πέντε εκτάρια (12 στρέμματα) γεωργικής γης που κατείχε το 1982.

Ο Σμπέιχ είπε: «Φέραμε όλα τα έγγραφά μας στο δικαστήριο, τους τίτλους ιδιοκτησίας και ένα πιστοποιητικό από έναν γεωπόνο που επιβεβαίωνε ότι η γη χρησιμοποιούνταν. Η άλλη πλευρά δεν έφερε τίποτα, ούτε ένα έγγραφο».

Η κατάσχεση γης επικυρώθηκε με το σκεπτικό ότι η περιοχή ήταν ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια, ένα συνηθισμένο μοτίβο στις κατασχέσεις γης στη Δυτική Όχθη εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Η πλαγιά του λόφου παρέμενε άδεια και αχρησιμοποίητη για δύο δεκαετίες μετά από εκείνη την δικαστική απόφαση. Κάθε φορά που η οικογένεια προσπαθούσε να την επισκεφτεί από το σπίτι της στο αλ-Χαντέρ, στα περίχωρα της Βηθλεέμ, ο στρατός τους απέτρεπε.

Τελικά, το οικογενειακό οικόπεδο καταλήφθηκε από τον οικισμό Neve Daniel, ο οποίος εκτεινόταν από την αρχική του τοποθεσία σε ένα εβραϊκό αγρόκτημα. Ο Σμπέιχ μπορούσε να πηγαίνει τα παιδιά και τα εγγόνια του σε ένα σημείο με πλεονεκτική θέα από όπου μπορούσε να δείχνει τις οικογενειακές εκτάσεις, αλλά αυτό δεν είναι πλέον δυνατό λόγω των περιορισμών μετακίνησης που επιβλήθηκαν με το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Παρά όλα τα χρόνια απογοητεύσεων, εξακολουθούσε να κλαίει όταν οι ερευνητές της Ekō του έδειξαν για πρώτη φορά τον χάρτη του ενοικιαζόμενου ακινήτου της Booking.com τον περασμένο μήνα. «Νόμιζα ότι έπρεπε να είναι τα παιδιά και τα εγγόνια μου σε αυτό το όμορφο σημείο. Ήταν γραφτό να είναι δικό τους», είπε ο Σμπέιχ. «Ξέρω ότι πρόκειται για μια μεγάλη εταιρεία και, πιθανότατα, έχουν πολλές επενδύσεις σε όλο τον κόσμο, και αυτό είναι κάτι μικρό. Αλλά όταν κλέβεις 10 δολάρια, είναι σαν να κλέβεις ένα εκατομμύριο δολάρια, και πρέπει να κριθείς με τον ίδιο τρόπο».

Διαβάστε επίσης:

Σοκ σε φοιτητική κινητοποίηση στο Βελιγράδι: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» στη διαδήλωση και παρέσυρε 90χρονο (Video)

Μαλδίβες: Πέντε Ιταλοί βρήκαν τον θάνατο κάνοντας scuba diving σε υποβρύχιο σπήλαιο

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας – Κλειστά σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες, υπολειτουργούν τα νοσοκομεία