Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας – Κλειστά σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες, υπολειτουργούν τα νοσοκομεία

Η Κούβα έχει ξεμείνει εντελώς από ντίζελ και μαζούτ, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Βιθέντε ντε λα Ο’ Λεβί.

Σε συνέντευξή του σε κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο ντε λα Ο’ Λεβί δήλωσε ότι υπάρχουν περιορισμένες ποσότητες φυσικού αερίου διαθέσιμες, αλλά ότι το ενεργειακό σύστημα της Κούβας βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, καθώς υπάρχει αποκλεισμός πετρελαίου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την περιορισμένη προσφορά της χώρας.

Διάσπαρτες διαμαρτυρίες κατά των διακοπών ρεύματος ξέσπασαν στην πρωτεύουσα Αβάνα την Τετάρτη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι ΗΠΑ επανέλαβαν αυτή την εβδομάδα την προσφορά τους να στείλουν 100 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια στη χώρα με αντάλλαγμα «ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κομμουνιστικό σύστημα της Κούβας».

«Το άθροισμα των διαφόρων τύπων καυσίμων: αργό πετρέλαιο, μαζούτ, από το οποίο δεν έχουμε απολύτως κανένα· ντίζελ, από το οποίο δεν έχουμε απολύτως κανένα – επαναλαμβάνομαι – το μόνο που έχουμε είναι φυσικό αέριο από τα πηγάδιά μας, όπου η παραγωγή έχει αυξηθεί», δήλωσε ο ντε λα Ο’ Λεβί.

Υπό τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, τμήματα της Αβάνας έχουν βυθιστεί σε περιόδους συσκότισης 20 έως 22 ωρών, οι οποίες συνεχίστηκαν.

Αναγνώρισε επίσης ότι η κατάσταση στη χώρα ήταν «εξαιρετικά τεταμένη».

Τα νοσοκομεία δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν κανονικά, ενώ τα σχολεία και οι κυβερνητικές υπηρεσίες αναγκάστηκαν να κλείσουν. Ο τουρισμός, μια οικονομική ατμομηχανή για την Κούβα, έχει επίσης επηρεαστεί.

Η Κούβα συνήθως βασίζεται στη Βενεζουέλα και το Μεξικό για την προμήθεια πετρελαίου στο σύστημα διυλιστηρίων της. Ωστόσο, οι δύο χώρες έχουν σε μεγάλο βαθμό διακόψει τις προμήθειες από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με δασμούς σε χώρες που στέλνουν καύσιμα στην Κούβα.

Καθώς το νησί συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτές τις ελλείψεις ενέργειας, ξέσπασαν σπάνιες διαμαρτυρίες στην Αβάνα το βράδυ της Τετάρτης.

Εκατοντάδες Κουβανοί βγήκαν στους δρόμους σε όλη την πόλη, μπλοκάροντας δρόμους, καίγοντας σκουπίδια και φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα.

Σημαντική ήταν η μεγαλύτερη νύχτα διαδηλώσεων στην πόλη από τότε που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση της Κούβας τον Ιανουάριο, ανέφερε το Reuters.

Κάτοικοι της γειτονιάς Σαν Μιγκέλ ντελ Παντρόν ακούστηκαν να φωνάζουν «ανάψτε τα φώτα!», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τις ελλείψεις ενέργειας, καθώς αναγνώρισε την «ιδιαίτερα τεταμένη» κατάσταση σε όλο το νησί.

«Αυτή η δραματική επιδείνωση έχει μία μόνο αιτία: τον γενοκτονικό ενεργειακό αποκλεισμό στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υποβάλλουν τη χώρα μας, απειλώντας με παράλογους δασμούς εναντίον οποιουδήποτε έθνους μας προμηθεύει με καύσιμα», έγραψε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Αβάνα απέρριψε μια προσφορά των ΗΠΑ για ανθρωπιστική βοήθεια αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, έναν ισχυρισμό που η Κούβα αρνήθηκε.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επανέλαβε την προσφορά του την Τετάρτη, λέγοντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα διανεμηθεί σε συντονισμό με την Καθολική Εκκλησία και «αξιόπιστες» ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Συνέχισε: «Η απόφαση παραμένει στο κουβανικό καθεστώς να αποδεχτεί την προσφορά μας για βοήθεια ή να αρνηθεί κρίσιμη βοήθεια που σώζει ζωές και τελικά να λογοδοτήσει στον κουβανικό λαό που στέκεται εμπόδιο στην κρίσιμη βοήθεια».

Ο αποκλεισμός της χώρας από την Ουάσινγκτον εντάθηκε στις αρχές Μαΐου, όταν οι ΗΠΑ στοχοποίησαν ανώτερους Κουβανούς αξιωματούχους σε ένα κύμα κυρώσεων κατηγορώντας τους ότι διέπραξαν «παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκεζ χαρακτήρισε τις κυρώσεις «παράνομες και καταχρηστικές».

