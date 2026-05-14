ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 19:40
Στο νοσοκομείο με πόνο στο στήθος η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα

Στο νοσοκομείο με πόνο στο στήθος μεταφέρθηκε η βασίλισσα της Δανίας  Μαργαρίτα. 

«Η μεγαλειοτάτη είναι κουρασμένη αλλά έχει καλή διάθεση», δήλωσαν στο Reuters βασιλικές πηγές. Η βασίλισσα θα παραμείνει στο νοσοκομείο το Σαββατοκύριακο για να υποβληθεί σε εξετάσεις

Η βασίλισσα Μαργαρίτα το 2024 μετά από περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της, παρέδωσε τον θρόνο στον γιο της Φρέντερικ.

Η βασίλισσα είχε διακριθεί για τα καλλιτεχνικά της ενδιαφέροντα. Το 2024 κέρδισε κινηματογραφικό βραβείο της Δανίας για τα κοστούμια που σχεδίασε για ταινία. Μαζί με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Χένρικ, μετέφρασε, με ψευδώνυμο, το μυθιστόρημα της Σιμόν ντε Μποβουάρ «Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί». Έχει επίσης εικονογραφήσει πολλά βιβλία, όπως τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν.

