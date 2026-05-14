ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 19:40
14.05.2026 18:33

Οργή Ισραήλ κατά Λαμίν Γιαμάλ: «Υποκίνηση μίσους» η παλαιστινιακή σημαία στη φιέστα για το πρωτάθλημα στη Μπαρτσελόνα

Επίθεση στον Λαμίν Γιαμάλ εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ για την κίνηση του παίκτη της Μπαρτσελόνα να σηκώσει την παλαιστινιακή σημαία στους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα.

Η εικόνα του Λαμίν Γιαμάλ με την παλαιστινιακή σημαία στα χέρια, έκανε τον γύρο του κόσμου με αποτέλεσμα να εξοργίσει το Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατζ, κατηγόρησε τον 18χρονο σταρ των «μπλαουγκράνα» για υποκίνηση μίσους και κάλεσε την Μπαρτσελόνα να πάρει αποστάσεις από τις ενέργειες του παίκτη της.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της La Liga, στους πανηγυρισμούς με τους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους της ομάδας, ο Λαμίν Γιαμάλ εμφανίστηκε με μια παλαιστινιακή σημαία πάνω στο λεωφορείο του συλλόγου. Ο 18χρονος ανάρτησε και σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.

Ακόμη… βγάζουν καπνούς οι Ισραηλινοί…

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

