search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 11:56
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 10:38

Euroleague: Τι θα γίνουν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για το Final-4

14.05.2026 10:38
oaka_1009_1920-1080_new

Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός του «δικού του» Final-4 στην Euroleague και αυτό σημαίνει πως τα εισιτήρια που είχαν κλείσει οι οπαδοί του, θα πάνε σε άλλα χέρια.

Η Euroleague είχε διαθέσει περίπου 10.000 εισιτήρια για τους υποστηρικτές των 4 φιναλίστ, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκου να είχαν κλείσει 5.500 και 3.500 χιλιάδες αντίστοιχα (ο Ολυμπιακός προκρίθηκε γρήγορα ενώ ο Παναθηναϊκός μέχρι χθες ήταν στο 2-2 και γι’ αυτό είχαν κλείσει μικρότερο αριθμό).

Αυτά τα εισιτήρια που είχαν κλείσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται -τα περισσότερα από αυτά- να επιστρέψουν στην Euroleague και να δοθούν σε άλλους φιναλίστ (Ρεάλ, Βαλένθια, Φενέρ).

Δεδομένου ότι θα υπάρχει μόνο μία ελληνική ομάδα, θα γίνει και μία ανακατανομή στις κερκίδες του γηπέδου.

Η προθεσμία για τη νόμιμη μεταβίβαση των εισιτηρίων εκπνέει στις 17 Μαΐου. Σύμφωνα με τα αθλητικά ΜΜΕ, οι οπαδοί της Φενέρ έχουν κάνει χιλιάδες αιτήσεις (οι Ισπανοί οπαδοί έτσι κι αλλιώς δεν ταξιδεύουν κατά… χιλιάδες στο εξωτερικό) και αναμένεται να πάρουν πολλά από αυτά τα εισιτήρια και παράλληλα να πάρουν και τις θύρες που θα βρίσκονταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Οι ώρες των ημιτελικών και του τελικού του Final Four

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 – Οι ερυθρόλευκοι πήραν το ντέρμπι των αιωνίων και το προβάδισμα… Champions League

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Χάθηκε ο τίτλος, θα παλέψουν για την δεύτερη θέση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diamanti-ocean’s-dream.5
LIFESTYLE

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ

floros_survivor
MEDIA

Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας» λέει ο πατέρας του (Video)

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη

antigoni-jalla-eurovision
MEDIA

Eurovision 2026: Τα προγνωστικά για τον β’ ημιτελικό: Φαβορί να προκριθεί η Κύπρος με το «Jalla» και την Antigoni

DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Μεγάλη καταστροφή για τη χώρα εάν δεν βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 11:55
diamanti-ocean’s-dream.5
LIFESTYLE

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ

floros_survivor
MEDIA

Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας» λέει ο πατέρας του (Video)

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη

1 / 3