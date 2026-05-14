Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός του «δικού του» Final-4 στην Euroleague και αυτό σημαίνει πως τα εισιτήρια που είχαν κλείσει οι οπαδοί του, θα πάνε σε άλλα χέρια.

Η Euroleague είχε διαθέσει περίπου 10.000 εισιτήρια για τους υποστηρικτές των 4 φιναλίστ, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκου να είχαν κλείσει 5.500 και 3.500 χιλιάδες αντίστοιχα (ο Ολυμπιακός προκρίθηκε γρήγορα ενώ ο Παναθηναϊκός μέχρι χθες ήταν στο 2-2 και γι’ αυτό είχαν κλείσει μικρότερο αριθμό).

Αυτά τα εισιτήρια που είχαν κλείσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται -τα περισσότερα από αυτά- να επιστρέψουν στην Euroleague και να δοθούν σε άλλους φιναλίστ (Ρεάλ, Βαλένθια, Φενέρ).

Δεδομένου ότι θα υπάρχει μόνο μία ελληνική ομάδα, θα γίνει και μία ανακατανομή στις κερκίδες του γηπέδου.

Η προθεσμία για τη νόμιμη μεταβίβαση των εισιτηρίων εκπνέει στις 17 Μαΐου. Σύμφωνα με τα αθλητικά ΜΜΕ, οι οπαδοί της Φενέρ έχουν κάνει χιλιάδες αιτήσεις (οι Ισπανοί οπαδοί έτσι κι αλλιώς δεν ταξιδεύουν κατά… χιλιάδες στο εξωτερικό) και αναμένεται να πάρουν πολλά από αυτά τα εισιτήρια και παράλληλα να πάρουν και τις θύρες που θα βρίσκονταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.

