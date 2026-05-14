Euroleague: Οι ώρες των ημιτελικών και του τελικού του Final Four

Η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό από το Final Four του “Telekom Center Athens” και εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού.

Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης συμπληρώνουν το παζλ και θα ριχτούν στη “μάχη” στις 22 Μαΐου. Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των αναμετρήσεων έχουν ως εξής:

Ημιτελικά (22/05)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 18:00

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 21:00

Τελικός

24/05 21:00

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 – Οι ερυθρόλευκοι πήραν το ντέρμπι των αιωνίων και το προβάδισμα… Champions League

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Χάθηκε ο τίτλος, θα παλέψουν για την δεύτερη θέση

Ανδρέας Λοβέρδος: Η «ολυμπιακάρα», ο Akyla και το Ferto (Video)