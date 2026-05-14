Euroleague: Οι ώρες των ημιτελικών και του τελικού του Final Four

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό από το Final Four του “Telekom Center Athens” και εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού.
Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης συμπληρώνουν το παζλ και θα ριχτούν στη “μάχη” στις 22 Μαΐου. Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των αναμετρήσεων έχουν ως εξής:
Ημιτελικά (22/05)
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 18:00
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 21:00
Τελικός
24/05 21:00
Διαβάστε επίσης:
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 – Οι ερυθρόλευκοι πήραν το ντέρμπι των αιωνίων και το προβάδισμα… Champions League
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Χάθηκε ο τίτλος, θα παλέψουν για την δεύτερη θέση
Ανδρέας Λοβέρδος: Η «ολυμπιακάρα», ο Akyla και το Ferto (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.