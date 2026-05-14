Ο Νετανιάχου αποκαλύπτει μυστικό ταξίδι στα ΗΑΕ, με το Άμπου Ντάμπι να… το διαψεύδει κατηγορηματικά

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού αποκάλυψε χθες Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση,η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες, συμπλήρωσε.

Τα ΗΑΕ είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι χώρες του Κόλπου βλέπουν τους δεσμούς μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ ως ανησυχητικούς

Ο Νετανιάχου κράτησε μυστική την επίσκεψή του στα ΗΑΕ από φόβο μήπως γίνει στόχος του Ιράν, λέει η Ντάνια Θάφερ, εκτελεστική διευθύντρια του Διεθνούς Φόρουμ του Κόλπου, στο Al Jazeera.

Είπε ότι το Ισραήλ είναι «ο νούμερο ένα εχθρός του Ιράν στην περιοχή», επομένως δεν ήταν τόσο θέμα να κρατηθεί μυστική η επίσκεψη από τις άλλες χώρες του Κόλπου αλλά από το Ιράν.

«Το 2018, [ο Νετανιάχου] επισκέφθηκε το Ομάν και συναντήθηκε με τον σουλτάνο του Ομάν», ενώ ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ «επισκέφθηκε τα ΗΑΕ» πριν από την επίσκεψη του Νετανιάχου.

Τα ΗΑΕ είχαν ήδη στενή σχέση με το Ισραήλ λόγω των Συμφωνιών του Αβραάμ, δήλωσε η Θάφερ. Ωστόσο, «το γεγονός ότι το Ιράν επιτέθηκε στα ΗΑΕ με περισσότερα από 3.000 χτυπήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθιστώντας τα την πιο πληγείσα χώρα στην περιοχή», έκανε τα ΗΑΕ να θέλουν να δημιουργήσουν πολύ στενότερους δεσμούς με το Ισραήλ «στο όνομα της ασφάλειας», πρόσθεσε.

Οι άλλες χώρες του Κόλπου θεωρούν αυτή την αυξημένη σύγκλιση μεταξύ των δύο χωρών «πολύ ανησυχητική» επειδή πιστεύουν ότι το Ισραήλ είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, δήλωσε η Θάφερ.

