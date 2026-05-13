Με το βλέμμα στην Κίνα η Ταϊβάν για τη συνάντηση Τραμπ με Σι Τζινπίνγκ – «Στον αέρα» πωλήσεις όπλων ύψους 14 δισ. από τις ΗΠΑ

Καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, η Ταϊβάν παρακολουθεί νευρικά από μακριά για να διαπιστώσει εάν το πολιτικό της καθεστώς και οι κρίσιμες αγορές όπλων θα συζητηθούν μεταξύ των δύο ηγετών.

Ενώ οι αξιωματούχοι της Ταϊβάν έχουν εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη τους στη δύναμη της συνεργασίας τους με τις ΗΠΑ, ορισμένοι νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσον ο συναλλακτικός Τραμπ θα μπορούσε να ζητήσει από τον Σι παραχωρήσεις στην Ταϊβάν, ειδικά αν ζητήσει τη βοήθεια του Κινέζου ηγέτη για τη διαπραγμάτευση του τερματισμού του πολέμου στο Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN.

Σύμφωνα με την μακροχρόνια πολιτική της «Μίας Κίνας», οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη θέση της Κίνας ότι η Ταϊβάν είναι μέρος της Κίνας, αλλά δεν έχουν αναγνωρίσει ποτέ επίσημα την αξίωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο αυτοδιοικούμενο νησί. Η Ουάσινγκτον διατηρεί ισχυρές ανεπίσημες σχέσεις με την Ταϊβάν και έχει πουλήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε προηγμένα όπλα στο νησί, με την έγκριση των δύο κομμάτων, αλλά παρέμεινε σκόπιμα ασαφής ως προς το εάν θα επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

Photo: X screenshot video

Παρόλο που αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δηλώσει ότι η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη, υπάρχουν ανησυχίες ότι ο Τραμπ ενδέχεται να υπονομεύσει το δημοκρατικό νησί των περισσότερων από 23 εκατομμυρίων κατοίκων με πράξεις ή λόγια – εν γνώσει του ή όχι.

Ο Τραμπ και ο Σι είχαν έναν συνεχή διάλογο για την Ταϊβάν — πέρυσι ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος ηγέτης υποσχέθηκε ότι δεν θα εισβάλει όσο ο Αμερικανός ομόλογός του βρίσκεται ακόμη στο αξίωμα — και τώρα το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στην επιφάνεια όταν συναντηθούν οι δύο, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συζητήσει τις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ στην Ταϊβάν με τον Σι – ένα σχόλιο που ενέτεινε τις ανησυχίες ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο.

«Θα κάνω αυτή τη συζήτηση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να μην το κάνουμε. Και θα κάνω αυτή τη συζήτηση».

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη προχωρήσει επίσημα με ένα πακέτο πώλησης όπλων στην Ταϊβάν αξίας περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, έχει αντιταχθεί σταθερά στις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν.

Μια διακομματική ομάδα γερουσιαστών, σε επιστολή που έστειλε πριν από το ταξίδι, προέτρεψε τον Τραμπ να ενημερώσει επίσημα το Κογκρέσο ότι οι πωλήσεις αυτές στο νησί έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση.

«Θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε στο Πεκίνο ότι, καθώς επιδιώκετε να εξισορροπήσετε τους οικονομικούς όρους ανταγωνισμού, η αμερικανική υποστήριξη προς την Ταϊβάν δεν είναι προς διαπραγμάτευση», έγραψαν.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε το ιστορικό πωλήσεων όπλων της κυβέρνησης στην Ταϊβάν, το οποίο περιελάμβανε πωλήσεις άνω των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Δεκέμβριο – μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία – ως ένδειξη της δέσμευσης των ΗΠΑ στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ, ο Σι ενδέχεται να προσπαθήσει να αποσπάσει κάποιες παραχωρήσεις από τον Τραμπ, τις οποίες οι Κινέζοι θα μπορούσαν να ανακοινώσουν αργότερα, δήλωσε πρώην ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Μια τέτοια παραχώρηση θα μπορούσε να ισοδυναμεί με κάτι σαν κριτική στην Ταϊβάν, κριτική στον πρόεδρο της Ταϊβάν ή έμμεση συμφωνία να μην προχωρήσει το επόμενο προγραμματισμένο μεγάλο πακέτο πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν», δήλωσε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αυτό θα έστελνε ένα τεράστιο μήνυμα στην Ταϊπέι.

Η Κίνα σίγουρα αισθάνεται ότι εισέρχεται στις συνομιλίες με μόχλευση για να επιδιώξει δικές της παραχωρήσεις. Κινεζικές πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν πρόσφατα στο CNN ότι το Πεκίνο βλέπει με προσοχή τη πολύμηνη σύγκρουση του αντιπάλου του με το Ιράν, ιδίως ως μια πιθανή ενίσχυση της διαπραγματευτικής του θέσης.

Η επιστροφή της Ταϊβάν – την οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας διεκδικεί αλλά ποτέ δεν έχει ελέγξει – είναι δημόσια ένας από τους πιο αγαπημένους μακροπρόθεσμους στόχους του Σι.

Η Ταϊβάν παρακολουθεί επίσης στενά την πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση του Τραμπ με τον Σι.

Ο υπουργός Εξωτερικών Λιν Τσία-λουνγκ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι παραμένει αισιόδοξος για τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον και τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα διαβεβαιώσει την Ταϊπέι ότι η πολιτική τους απέναντι στην Ταϊβάν δεν θα αλλάξει.

Αλλά αναγνώρισε επίσης την ανησυχία γύρω από τη σύνοδο κορυφής, λέγοντας: «Φυσικά και ελπίζουμε ότι η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι δεν θα προκαλέσει εκπλήξεις σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν».

Ο αναπληρωτής του Λιν ήταν πιο ειλικρινής σε συνέντευξή του στο Bloomberg στα τέλη Απριλίου.

«Αυτό που φοβόμαστε περισσότερο είναι να βάλουμε την Ταϊβάν στο μενού της συνομιλίας μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Φρανσουά Γου. «Ανησυχούμε και πρέπει να αποφύγουμε να συμβεί αυτό».

Ένας αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας της Ταϊβάν δήλωσε στο CNN ότι είχαν λάβει διαβεβαιώσεις πριν από το ταξίδι του Τραμπ.

«Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει τις τελευταίες ημέρες την σταθερή τους υποστήριξη προς την Ταϊβάν», ανέφερε η πηγή.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ταϊβάν γύρω από αυτή τη συνάντηση Τραμπ-Σι δεν είναι ο ίδιος ο Τραμπ. Αντίθετα, είναι η Κίνα», πρόσθεσε η πηγή.

Ο Σι ανέμενε να υποστηρίξει την άποψή του

Ο Σι σχεδόν σίγουρα θα υποστηρίξει επίσης γιατί η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα, δήλωσαν στο CNN πολλές πηγές που γνωρίζουν τις προσδοκίες Αμερικανών και Ταϊβανέζων αξιωματούχων πριν από τη συνάντηση. Ο Σι έχει δηλώσει ότι η επανένωση της Ταϊβάν με την ηπειρωτική Κίνα είναι «ασταμάτητη» και αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση βίας.

Δεδομένου ότι ο Τραμπ φάνηκε δεκτικός στο επιχείρημα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Ουκρανία ανήκει στη Ρωσία, ο Σι μπορεί να επιδιώξει να διατυπώσει ένα παρόμοιο επιχείρημα σχετικά με την Ταϊβάν, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η Κίνα έχει προηγουμένως δηλώσει ότι η Ταϊβάν αποτελεί «τον μεγαλύτερο κίνδυνο» στη σχέση της με τις ΗΠΑ. «Η αμερικανική πλευρά θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να κάνει τη σωστή επιλογή, να ανοίξει νέο χώρο για συνεργασία Κίνας-ΗΠΑ και να καταβάλει τις δέουσες προσπάθειες για την παγκόσμια ειρήνη», δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με

ανακοίνωση του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Ρούμπιο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν «παραμένει αμετάβλητη».

«Δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας, αλλά σίγουρα θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί», είπε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τον δεκαετιών νόμο περί σχέσεων με την Ταϊβάν, η Ουάσινγκτον υποχρεούται επίσης από το νόμο να παρέχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί. Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί και Ταϊβανέζοι αξιωματούχοι φοβούνται εδώ και καιρό ότι ο Τραμπ μπορεί να τείνει να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως διαπραγματευτικό χαρτί στην επιδίωξη κάποιου είδους μεγάλης συμφωνίας με την Κίνα. Η Ταϊβάν παράγει βασικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την αμυντική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αξιωματούχοι της Ταϊβάν τόνισαν ότι λαμβάνουν μέτρα για να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους, αφότου ο Τραμπ έχει παραπονεθεί έντονα και επανειλημμένα ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν πληρώνουν το μερίδιό τους.

Οι αξιωματούχοι της Ταϊβάν διατηρούν επίσης συνεχή επαφή με τον αμερικανικό στρατό μέσω των διοικητών στην INDOPACOM — ένα βασικό κανάλι επικοινωνίας που σε μεγάλο βαθμό δεν διακόπτεται από τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τη συμφωνία.

Εν τω μεταξύ, οι αξιωματούχοι της Ταϊβάν ανησυχούν ότι η εξάντληση των αποθεμάτων όπλων των ΗΠΑ θα μπορούσε να επηρεάσει τα μη παραδοθέντα συστήματα που έχει ήδη αγοράσει η Ταϊβάν, αν και ενθαρρύνονται από τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ο αμερικανικός στρατός έχει εξαντλήσει σημαντικά το απόθεμά του σε βασικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και δημιούργησε έναν «βραχυπρόθεσμο κίνδυνο» εξάντλησης των πυρομαχικών σε μια μελλοντική σύγκρουση, εάν προκύψει κάποια τα επόμενα χρόνια, ανέφερε το CNN.

Ο αριθμός των κρίσιμων πυρομαχικών που απομένουν στα αποθέματα των ΗΠΑ δεν επαρκεί πλέον για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο όπως η Κίνα και πιθανότατα θα χρειαστούν χρόνια πριν το απόθεμα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με νέα ανάλυση που διεξήγαγε το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν, που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, συμφώνησε σε πρόσθετες αμυντικές δαπάνες ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, αλλά ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια που η κυβέρνηση είχε αρχικά προσπαθήσει να εγκρίνει.

Ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται στρατιωτική εισβολή, η Ταϊβάν προετοιμάζεται ενεργά για την πιθανότητα κινεζικής εισβολής. Και η Κίνα συνεχίζει να προετοιμάζει τις βάσεις για μια τέτοια κίνηση με συχνές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί.

Υπάρχει όμως αισιοδοξία μεταξύ ορισμένων αναλυτών.

Ο Πιέρο Τότσι, ανώτερος διευθυντής Πολιτικής για την Κίνα στο America First Policy Institute, δήλωσε ότι ο Τραμπ «καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η Ταϊβάν».

«Είναι πραγματικά η πρώτη γραμμή της άμυνάς μας, της υπεράσπισης της πατρίδας», είπε ο Τότσι. «Δεν νομίζω ότι οι Ταϊβανέζοι έχουν λόγο να ανησυχούν».

