ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 01:22
13.05.2026 23:55

Η Γκέντζου στην κορυφή της Ευρώπης στο Παρα Ταεκβοντό – Χάλκινο ο Θολιώτης

Το ελληνικό ταεκβοντό συνεχίζει τις μεγάλες διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Γερμανία. Η Χριστίνα Γκέντζου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρα Ταεκβοντό, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην κατηγορία των -65 κιλών, ενώ ο Βασίλης Θολιώτης ανέβηκε στο βάθρο στα -87 κιλά, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Ανδρών – Γυναικών.

Το άστρο της Χριστίνας Γκέντζου έλαμψε στη Γερμανία, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρα Ταεκβοντό.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, χάλκινη Παραολυμπιονίκης στο Παρίσι, έδειξε ότι είναι η κορυφαία στην κατηγορία της, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα -65 κιλά.

Στον ημιτελικό, η Γκέντζου αντιμετώπισε την Ορχάν από την Τουρκία, σε έναν συναρπαστικό αγώνα πολύ υψηλού επιπέδου.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στον τρίτο γύρο, όπου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν αλάνθαστη και επικράτησε με 2-1, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό.

Με την ψυχολογία στα ύψη, η Παραολυμπιονίκης μπήκε στον τελικό με απόλυτη ετοιμότητα απέναντι στην Πολωνή Ζεβάρ.

Στον πρώτο γύρο δεν της άφησε κανένα περιθώριο, επικρατώντας με 10-2. Στον δεύτερο γύρο συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και νίκησε με 16-6, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παρα Ταεκβοντό.

Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν για το ελληνικό ταεκβοντό και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών, που διεξάγεται επίσης στη Γερμανία.

Ο Βασίλης Θολιώτης, στα -87 κιλά, έδειξε όλες τις αρετές του στα court του Μονάχου και επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε έως τον ημιτελικό, πραγματοποιώντας άψογες εμφανίσεις.

Αρχικά νίκησε με 2-0 τον πρόσφυγα Μοκχταρί και στη συνέχεια επικράτησε, επίσης με 2-0, του Ρουμάνου Σνάκοβ, παίρνοντας την πρόκριση για την τετράδα.

Στον ημιτελικό, ο Θολιώτης αντιμετώπισε τον Πολωνό Πιατκόβσκι, σε έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Έλληνας αθλητής ήταν πιο επιθετικός και, παρά τις συνεχόμενες επιθέσεις του, δεν κατάφερε να καταγράψει τον πόντο που χρειαζόταν, γνωρίζοντας οριακή ήττα με 2-1.

Το χάλκινο μετάλλιο αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον Θολιώτη, ο οποίος συνεχίζει να διακρίνεται στις μεγάλες διοργανώσεις και να επιβεβαιώνει την αγωνιστική του ποιότητα.

Με τις νέες επιτυχίες της Χριστίνας Γκέντζου και του Βασίλη Θολιώτη, η Ελλάδα μετρά πλέον πέντε μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στη Γερμανία.

Γυναίκες και παιδιά ανάμεσα στους 22 νεκρούς από ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο

Euroleague: Οι ώρες των ημιτελικών και του τελικού του Final Four

Ο Νετανιάχου αποκαλύπτει μυστικό ταξίδι στα ΗΑΕ, με το Άμπου Ντάμπι να… το διαψεύδει κατηγορηματικά

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Euroleague: Εκτός Final 4 ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα του με 81-64 στη Βαλένθια – Με Ρεάλ οι «νυχτερίδες» στην Αθήνα

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

