Η Γκέντζου στην κορυφή της Ευρώπης στο Παρα Ταεκβοντό – Χάλκινο ο Θολιώτης

Το ελληνικό ταεκβοντό συνεχίζει τις μεγάλες διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Γερμανία. Η Χριστίνα Γκέντζου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρα Ταεκβοντό, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην κατηγορία των -65 κιλών, ενώ ο Βασίλης Θολιώτης ανέβηκε στο βάθρο στα -87 κιλά, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Ανδρών – Γυναικών.

Η Γκέντζου στην κορυφή της Ευρώπης

Το άστρο της Χριστίνας Γκέντζου έλαμψε στη Γερμανία, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρα Ταεκβοντό.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, χάλκινη Παραολυμπιονίκης στο Παρίσι, έδειξε ότι είναι η κορυφαία στην κατηγορία της, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα -65 κιλά.

Στον ημιτελικό, η Γκέντζου αντιμετώπισε την Ορχάν από την Τουρκία, σε έναν συναρπαστικό αγώνα πολύ υψηλού επιπέδου.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στον τρίτο γύρο, όπου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν αλάνθαστη και επικράτησε με 2-1, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό.

Με την ψυχολογία στα ύψη, η Παραολυμπιονίκης μπήκε στον τελικό με απόλυτη ετοιμότητα απέναντι στην Πολωνή Ζεβάρ.

Στον πρώτο γύρο δεν της άφησε κανένα περιθώριο, επικρατώντας με 10-2. Στον δεύτερο γύρο συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και νίκησε με 16-6, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παρα Ταεκβοντό.

Χάλκινο μετάλλιο για τον Βασίλη Θολιώτη

Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν για το ελληνικό ταεκβοντό και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών, που διεξάγεται επίσης στη Γερμανία.

Ο Βασίλης Θολιώτης, στα -87 κιλά, έδειξε όλες τις αρετές του στα court του Μονάχου και επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε έως τον ημιτελικό, πραγματοποιώντας άψογες εμφανίσεις.

Αρχικά νίκησε με 2-0 τον πρόσφυγα Μοκχταρί και στη συνέχεια επικράτησε, επίσης με 2-0, του Ρουμάνου Σνάκοβ, παίρνοντας την πρόκριση για την τετράδα.

Στον ημιτελικό, ο Θολιώτης αντιμετώπισε τον Πολωνό Πιατκόβσκι, σε έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Έλληνας αθλητής ήταν πιο επιθετικός και, παρά τις συνεχόμενες επιθέσεις του, δεν κατάφερε να καταγράψει τον πόντο που χρειαζόταν, γνωρίζοντας οριακή ήττα με 2-1.

Το χάλκινο μετάλλιο αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον Θολιώτη, ο οποίος συνεχίζει να διακρίνεται στις μεγάλες διοργανώσεις και να επιβεβαιώνει την αγωνιστική του ποιότητα.

Πέντε μετάλλια για την Ελλάδα

Με τις νέες επιτυχίες της Χριστίνας Γκέντζου και του Βασίλη Θολιώτη, η Ελλάδα μετρά πλέον πέντε μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στη Γερμανία.

