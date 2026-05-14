Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Μια επιτροπή της ΕΕ, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, ψήφισε την Τρίτη την απαγόρευση των εισαγωγών βραζιλιάνικου κρέατος από τις 3 Σεπτεμβρίου, λόγω της χρήσης αντιβιωτικών για την τόνωση της ανάπτυξης των ζώων.

Η απόφαση για την αφαίρεση της Βραζιλίας από τον κατάλογο των χωρών που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ έρχεται καθώς η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 1η Μαΐου.

Η συμφωνία, η οποία απελευθερώνει το εμπόριο γεωργικών προϊόντων μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, εξακολουθεί να συναντά σθεναρή αντίσταση από τους αγρότες της ΕΕ, οι οποίοι φοβούνται ότι τα διαφορετικά πρότυπα παραγωγής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές από τη Λατινική Αμερική.

«Το γεγονός ότι η Ένωση είναι σε θέση να επιβάλει τους κανόνες είναι απαραίτητο για την εμπιστοσύνη, τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού και τις καλές σχέσεις με τους εμπορικούς μας εταίρους», δήλωσε στο Euronews ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Ένας αξιωματούχος που γνωρίζει τον φάκελο δήλωσε ότι η ψηφοφορία ήταν ομόφωνη και καθιστά τη Βραζιλία την πρώτη χώρα που αφαιρείται από τον κατάλογο των κρατών που συμμορφώνονται με τους περιορισμούς της ΕΕ σχετικά με τη χρήση αντιβιωτικά σε ζώα.

Ο κατάλογος των τρίτων χωρών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ και, ως εκ τούτου, μπορούν να εξάγουν ζώα παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ θα εγκριθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων θα συνεχίσουν να ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τη Λατινική Αμερική μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Έβα Χρντσιρόβα, επιβεβαίωσε στο Euronews ότι από τις 3 Σεπτεμβρίου η Βραζιλία δεν θα μπορεί πλέον να εξάγει στην ΕΕ προϊόντα όπως βοοειδή, ιπποειδή, πουλερικά, αυγά, υδατοκαλλιέργεια, μέλι και έντερα.

«Οι εμπορικές συμφωνίες δεν αλλάζουν τους κανόνες μας», δήλωσε η Χρντσιρόβα, προσθέτοντας: «Η Επιτροπή θεσπίζει τα υποχρεωτικά υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της Ένωσης και τόσο οι αγρότες μας όσο και οι εξαγωγείς από τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά».

Οι Βρυξέλλες έχουν επίσης διαπραγματευτεί διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των αγροτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για την παρακολούθηση πιθανών διαταραχών της αγοράς από την αύξηση των εισαγωγών από τις χώρες της Mercosur. Εισήχθησαν επίσης ποσοστώσεις για ευαίσθητα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών και του κρέατος.

Μόλις η Βραζιλία επιδείξει συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας, η ΕΕ θα είναι σε θέση να επαναλάβει τις εισαγωγές και η Βραζιλία θα μπορεί να επωφεληθεί από την ίδια δασμολογική ελάφρυνση με τις άλλες χώρες της Mercosur.

