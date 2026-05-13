Το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει στον Πούτιν να στέλνει στρατό στο εξωτερικό – Ανησυχία σε Κίεβο και ΕΕ

Το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, νομοσχέδιο που δίνει στον Βλαντίμιρ Πούτιν τη δυνατότητα να διατάζει την αποστολή στρατευμάτων σε ξένες χώρες, με πρόσχημα την προστασία Ρώσων πολιτών στο εξωτερικό.

Η νέα νομοθεσία προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο, το οποίο τη χαρακτηρίζει επιβεβαίωση της περαιτέρω στρατιωτικοποίησης της ρωσικής πολιτικής.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Δούμα, η Μόσχα θα έχει πλέον το «νόμιμο δικαίωμα» να στέλνει στρατεύματα στο εξωτερικό για να «προστατεύει Ρώσους πολίτες που συλλαμβάνονται, ερευνώνται, δικάζονται ή υφίστανται οποιαδήποτε μορφή κακομεταχείρισης από ξένα κράτη, διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς στους οποίους η Ρωσία δεν ανήκει», όπως αναφέρει το «Politico».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να υπογράψει το νομοσχέδιο εντός 14 ημερών.

Επίθεση Βολόντιν στη Δύση

Με αφορμή την έγκριση του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Δούμας, Βιάτσεσλαβ Βολόντιν, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Δύσης.

Όπως δήλωσε, «η δυτική δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε έναν κατασταλτικό μηχανισμό που καταπνίγει αποφάσεις οι οποίες διαφωνούν με εκείνες που επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, «υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας στο εξωτερικό».

Το προηγούμενο της εισβολής στην Ουκρανία

Η Μόσχα έχει εν μέρει δικαιολογήσει την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας των ρωσόφωνων Ουκρανών, τους οποίους θεωρεί συμπατριώτες.

Το Κρεμλίνο είχε υποστηρίξει ότι το Κίεβο παραβίαζε τα δικαιώματά τους επί χρόνια. Εξακολουθεί, μάλιστα, να ζητά την επαναφορά της ρωσικής γλώσσας και της Ρωσικής Εκκλησίας στην Ουκρανία σε κρατικό επίπεδο, ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το Κίεβο μιλά για «επιθετική ανομία»

Το Κίεβο βλέπει τη νέα νομοθεσία ως κανονικοποίηση της ρωσικής επεκτατικότητας.

«Αυτή η απόφαση μπορεί να περιγραφεί με δύο λέξεις: επιθετική ανομία», δήλωσε στο «Politico» ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Χεόρχι Τίχι.

Όπως ανέφερε, «παραχωρώντας στον εαυτό του το απεριόριστο δικαίωμα να χρησιμοποιεί ρωσικές δυνάμεις κατοχής εκτός της χώρας, με πρόσχημα την υποτιθέμενη προστασία Ρώσων πολιτών, ο Πούτιν ουσιαστικά παραδέχεται ότι η επιθετικότητα έχει γίνει ο κανόνας της ρωσικής κρατικής πολιτικής».

Ανησυχία στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ

Φέτος, διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει τη Ρωσία άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ και τη Δύση.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στον τομέα της άμυνας και νομοθέτες φοβούνται ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να θεωρήσει τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια ως την ιδανική περίοδο για να δοκιμάσει τη δέσμευση της Δύσης απέναντι στη στρατιωτική συμμαχία.

Σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους πολιτικούς με άμεση γνώση των σχετικών συζητήσεων, οι οποίοι μίλησαν στο «Politico» νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αυτό το «παράθυρο» θα παραμείνει ανοιχτό όσο ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο και η Ευρώπη δεν ενισχύει τη στρατιωτική της ικανότητα.

Η προειδοποίηση Ζελένσκι για τις χώρες της Βαλτικής

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι οι χώρες της Βαλτικής θα μπορούσαν να γίνουν ο επόμενος στόχος της Μόσχας, εάν η Ουκρανία δεν λάβει επαρκή υποστήριξη.

Αν και η προειδοποίηση αυτή αργότερα απορρίφθηκε από την Εσθονία, το νέο νομοσχέδιο της Δούμας θεωρείται από το Κίεβο επιβεβαίωση της «περαιτέρω στρατιωτικοποίησης της ρωσικής πολιτικής», όπως δήλωσε την Τετάρτη ο Χεόρχι Τίχι.

«Η σημερινή σύνθεση της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποφάσισε να περάσει στην ιστορία ως εργοστάσιο νομιμοποίησης πολιτικών περιπετειών, κατοχής και τρόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

«Τρελή πειθαρχία»: Κινέζος αξιωματικός γίνεται viral επειδή έμεινε «άγαλμα» καθώς περνούσε το Air Force One του Τραμπ (Video)

Γκολσιφτέ Φαραχανί: Η Ιρανή ηθοποιός που άναψε «φωτιές» στο προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας με το viral χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν