Γκολσιφτέ Φαραχανί: Η Ιρανή ηθοποιός που άναψε «φωτιές» στο προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας με το viral χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν

Η Ιρανή ηθοποιός Γκολσιφτέ Φαραχανί συνδέεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με την ένταση που κατεγράφη πριν από περίπου έναν χρόνο ανάμεσα στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τη σύζυγό του, Μπριζίτ, με το περιβόητο χαστούκι που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Παρότι ο Μακρόν είχε δηλώσει τότε πως «αστειευόμασταν με τη σύζυγό μου, όπως κάνουμε αρκετά συχνά», ο δημοσιογράφος του Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, υποστήριξε ότι πίσω από το περιστατικό βρισκόταν «ένας συζυγικός καβγάς» που συνδεόταν με μηνύματα ανάμεσα στον Γάλλο πρόεδρο και την Ιρανή ηθοποιό.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’a ait olduğu bildirilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu



▪️ Vietnam’da uçaktan iniş esnasında kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli birinin eli, Emmanuel Macron’u yüzünden ittiriyor



▪️ Görüntülerin devamında… pic.twitter.com/CXkfJehArt — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025

Συγκεκριμένα, ο Ταρντίφ αποκάλυψε… ροζ παρασκήνιο πίσω από εκείνο το χαστούκι, κάνοντας αναφορά στο βιβλίο του με τίτλο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι».

Επικαλούμενος πάνω από 70 πηγές, είπε πως η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας πριν το χαστούκι είδε κάποια… ύποπτα SMS ανάμεσα στον σύζυγό της και μια Ιρανή διάσημη ηθοποιό. Σύμφωνα με τον Ταρντίφ, μεταξύ των μηνυμάτων υπήρχε και ένα που έγραφε πως η ηθοποιός «Είναι πολύ όμορφη».

Ο Ταρντίφ υποστηρίζει ότι ο Μακρόν είχε «πλατωνικό έρωτα» με την ηθοποιό, σημειώνοντας: «Ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες. Αυτό μου είπαν επανειλημμένως. Αυτά τα μηνύματα οδήγησαν σε εντάσεις, με τον ιδιωτικό καβγά να γίνεται δημόσιος, καθώς σε κάποιο σημείο υπήρξε η εντύπωση ότι όλα οφείλονταν σε μια παρεξήγηση -μια ιδιαίτερα σοβαρή παρεξήγηση- που είχε τελειώσει. Μόνο που αυτό δεν συνέβη έτσι».

🇫🇷 Emmanuel Macron aurait entretenu durant plusieurs mois une "relation platonique" avec l’actrice iranienne Golshifteh Farahani, avec des "messages qui seraient allés assez loin", provoquant des tensions au sein du couple présidentiel, qui auraient conduit à la gifle. (via… https://t.co/m6XmotilkU pic.twitter.com/X27GxT5FDH — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 13, 2026

Σε κάθε περίπτωση, η Ιρανή ηθοποιός έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε ρομαντική σχέση με τον Γάλλο πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας τις φήμες αβάσιμα κουτσομπολιά.

Ποια είναι η Γκολσιφτέ Φαραχανί

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί έχει ταυτιστεί με δημόσιες παρεμβάσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν στα δικαιώματα των γυναικών και την καλλιτεχνική ελευθερία.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τεχεράνη, σε οικογένεια καλλιτεχνών, με πατέρα τον Μπεχζάντ Φαραχανί και μητέρα τη Φαχιμέχ Ραχιμίνια, ενώ η αδελφή της είναι επίσης ηθοποιός. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, ξεκινώντας πιάνο στα 5 της χρόνια, πριν στραφεί στην υποκριτική.

Σε κείμενό της στη Le Monde η Φαραχανί είχε περιγράψει τα παιδικά της χρόνια ως γεμάτα φόβο, τονίζοντας: «Η καταπολέμηση και η αντίσταση στη φρίκη, στις δικτατορίες και στους εισβολείς είναι στο αίμα μας. Γεννήθηκα το 1983, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ. Μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν γεμάτα φόβο. Φόβο για τον πατέρα μου, που έφευγε τρέχοντας για να σωθεί επειδή ήταν μέλος της αντιπολίτευσης, πριν και μετά την επανάσταση. Φόβο για τις βόμβες, το σκοτάδι».

Το όνομα «Γκολσιφτέ» προέρχεται από τον πατέρα της και σημαίνει «λουλούδι που αγαπάει», ενώ το πραγματικό της όνομα είναι Ραχαβάρντ, που σημαίνει «δώρο του δρόμου». Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1998 με το «The Pear Tree», όταν ήταν μόλις 14 ετών, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή πορεία.

Το πέρασμα στο Χόλιγουντ και η διεθνής καταξίωση

Το 2008 η Φαραχανί εισήλθε στον αμερικανικό κινηματογράφο με το «Body of Lies», δίπλα στους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ράσελ Κρόου, κερδίζοντας άμεσα διεθνή προσοχή.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε παραγωγές όπως «Just Like a Woman», «Rosewater» και «Exodus: Gods and Kings», εδραιώνοντας τη θέση της στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Το 2016 πρωταγωνίστησε στο «Paterson» του σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, μαζί με τον Άνταμ Ντράιβερ.

Η καριέρα της κινείται ανάμεσα στο ευρωπαϊκό ανεξάρτητο σινεμά και τις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ. Η ίδια έχει δηλώσει: «Στο τέλος της μέρας δεν θέλω να ανήκω σε κανένα “κουτάκι”. Μπορώ να κάνω μικρές ανεξάρτητες παραγωγές, μπορώ να κάνω ταινίες δράσης, μπορώ να ασκήσω την υποκριτική σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες. Όταν έφυγα από το Ιράν, σκέφτηκα πως όταν πάω στο Χόλιγουντ, θα μου δίνουν μόνο ρόλους τρομοκράτη σε ταινίες που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Και αυτό δεν το ήθελα. Έκανα τα πάντα για να το “σπάσω” αυτό».

Σε άλλη της συνέντευξη είχε σημειώσει: «Νομίζω ότι στις μέρες μας το να είσαι καλλιτέχνης είναι μια μορφή αντίστασης σε αυτόν τον τρελό κόσμο που ζούμε. Οι τέχνες είναι η καρδιά, η φωτιά που ζεσταίνει την καρδιά της κοινωνίας σε αυτούς τους σκοτεινούς και κρύους καιρούς».

Σχετικά με το μέλλον του Ιράν, η ίδια είχε αναφέρει: «Όταν ελπίζεις μπορεί να απογοητευτείς. Νομίζω πως δεν έχουμε ελπίδα. Είμαστε σίγουροι ότι το Ιράν θα είναι ελεύθερο».

Η εξορία και η στήριξη των διαδηλώσεων για τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι

Σημειώνεται ότι η Γκολσιφτέ Φαραχανί έχει εξοριστεί από το Ιράν από το 2008, μετά την άρνησή της να φορέσει χιτζάμπ σε διεθνείς παραγωγές που συμμετείχε.

Η ίδια είχε υποστηρίξει δημόσια τις διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι και το 2022 εμφανίστηκε μαζί με τους Coldplay σε συναυλία στο Μπουένος Άιρες, ερμηνεύοντας το «Baraye» του Shervin Hajipour, τραγούδι που συνδέθηκε με το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Η συναυλία μεταδόθηκε σε χιλιάδες κινηματογράφους παγκοσμίως, σε περισσότερες από 70 χώρες.

