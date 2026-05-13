«Παρέλαση» κορυφαίων CEO στην Κίνα – Δισεκατομμυριούχοι με περιουσία σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στην αμερικανική αποστολή μαζί με τον Τραμπ

Συνοδεία κορυφαίων Αμερικανών επιχειρηματιών έφτασε στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συνάντηση όπου ΗΠΑ και Πεκίνο θα διαπραγματευτούν ζητήματα εμπορίου, τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και αυτό του πολέμου στο Ιράν. Στην αποστολή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ, και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι επικεφαλής των αμερικανικών κολοσσών που συνοδεύουν τον Τραμπ διαθέτουν συνολική περιουσία που αγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ οι εταιρείες τους έχουν ισχυρή παρουσία στην κινεζική αγορά, παρά τις πολυετείς εμπορικές τριβές ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ο Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως, με περιουσία που φτάνει περίπου τα 688 δισ. δολάρια. Ο Χουάνγκ, με εκτιμώμενη περιουσία 183 δισ. δολαρίων, συμμετέχει επίσης στην αποστολή, όπως προκύπτει από λίστα που παραχώρησε ο Λευκός Οίκος στο CBS News.

Ο Έλον Μασκ ταξίδεψε μαζί με τον Τραμπ στο Air Force One, έχοντας στην ίδια πτήση και τον επικεφαλής της Nvidia. Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ, δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Melania».

Το επιχειρηματικό «βαρύ πυροβολικό» των ΗΠΑ στο πλευρό του Τραμπ

Στην κινεζική πρωτεύουσα μετέβησαν ακόμη ο CEO της Blackstone, Στίβεν Σβάρτσμαν, με περιουσία 47,5 δισ. δολαρίων, αλλά και ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 2,9 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Associated Press, στην αποστολή συμμετέχουν και ο CEO της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, ο CEO της BlackRock, Λάρι Φινκ, καθώς και η πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Meta, Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ.

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης μέσω των προηγμένων τσιπ που κατασκευάζει, με τον Χουάνγκ και άλλα στελέχη να αντιμετωπίζουν το ταξίδι ως ευκαιρία ενίσχυσης των δεσμών τους με την κινεζική αγορά.

Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Χουάνγκ επέβαινε στο Air Force One, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα τα ονόματα επιχειρηματιών που τον συνοδεύουν στην Κίνα.

Όπως ανέφερε, μαζί του «ταξιδεύουν προς τη μεγάλη χώρα της Κίνας» οι CEO: Κριστιάνο Άμον (Qualcomm), Τιμ Κουκ (Apple), Λάρι Καλπ (GE Aerospace), Λάρι Φινκ (BlackRock), Τζέιν Φρέιζερ (Citigroup), Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia), Σαντζάι Μεχρότρα (Micron Technology), Έλον Μασκ (Tesla και SpaceX), Κέλι Όρτμπεργκ (Boeing), Στίβεν Σβάρτσμαν (Blackstone), Μπράιαν Σάικς (Cargill) και Ντέιβιντ Σόλομον (Goldman Sachs).

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ «να “ανοίξει” την Κίνα ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να βοηθήσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία να φτάσει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο».

