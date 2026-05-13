Φοιτητικές εκλογές 2026: Σε εξέλιξη η καταμέτρηση – Η εικόνα για ΔΑΠ, ΠΚΣ, ΠΑΣΠ και ΕΑΑΚ

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές της 13ης Μαΐου 2026, με την εκλογική διαδικασία να κλείνει σταδιακά σε πανελλαδικό επίπεδο και τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναμένεται να διατηρήσει την πρώτη θέση για 39η συνεχόμενη χρονιά. Για ακόμη μία χρονιά, πάντως, δεν έλειψαν οι καταγγελίες μεταξύ των παρατάξεων για παρατυπίες σε ορισμένα τμήματα και σχολές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η καταμέτρηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στους περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους. Η μέχρι στιγμής εικόνα, όπως αναφέρει η παράταξη, δείχνει ότι κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα απόλυτων ψήφων σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές.

Η ίδια ανακοίνωση σημειώνει ότι αυτό καταγράφεται παρά τη μικρή πτώση που εμφανίζεται σε πανελλαδικό επίπεδο ως προς τη συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές.

Οι εκτιμήσεις για τις υπόλοιπες παρατάξεις

Στη δεύτερη θέση εκτιμάται ότι θα βρεθεί η Πανσπουδαστική, η οποία, σύμφωνα με την ίδια εικόνα, εμφανίζει πτώση τόσο σε απόλυτο αριθμό ψήφων όσο και σε ποσοστιαία βάση.

Για την τρίτη και την τέταρτη θέση αναμένεται να κινηθούν η ΠΑΣΠ και η ΕΑΑΚ, με μικρή διαφορά μεταξύ τους.

Οι καταγγελίες της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κατά της Πανσπουδαστικής

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει πρακτικές της Πανσπουδαστικής σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και παραβίαση της συμφωνίας του διαπαραταξιακού πλαισίου, την οποία, όπως αναφέρει, η Πανσπουδαστική έχει συνυπογράψει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αλλά και σε σειρά φοιτητικών συλλόγων ανά τη χώρα, η φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ προχώρησε σε αυτόνομη διαδικασία κάλπης, χωρίς τη συμμετοχή των υπόλοιπων παρατάξεων.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ υποστηρίζει ότι η Πανσπουδαστική αρνήθηκε να αποδεχθεί το πραγματικό αποτέλεσμα που, όπως αναφέρει, αναγνωρίζεται από τις υπόλοιπες δυνάμεις.

Αναφορές για διακοπές στην κάλπη του Οικονομικού του ΕΚΠΑ

Παράλληλα, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει ότι στην κάλπη του Οικονομικού του ΕΚΠΑ η εκλογική διαδικασία διακόπηκε επανειλημμένα με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ, χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Σύμφωνα με την ίδια, οι διακοπές αυτές δημιούργησαν εμπόδια στην ομαλή συμμετοχή των φοιτητών και στην άσκηση του δημοκρατικού τους δικαιώματος.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ υποστηρίζει ότι με αυτές τις πρακτικές επιχειρείται η αλλοίωση του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος και η παρουσίαση μιας εικόνας που, όπως αναφέρει, δεν ανταποκρίνεται στη βούληση της φοιτητικής κοινότητας. Κατά την παράταξη, η φοιτητική κοινότητα εκφράζει για ακόμη μία χρονιά την εμπιστοσύνη της στις θέσεις και τις προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Πού μεταδίδονται τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών της 13ης Μαΐου 2026 μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με την ενσωμάτωση μέσω της σελίδας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. (Δείτε ΕΔΩ)

Υπάρχει δυνατότητα προβολής των αποτελεσμάτων συγκεντρωτικά, ανά ίδρυμα και ανά σύλλογο.

