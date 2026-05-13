Σοκαριστικό περιστατικό στην Κυψέλη: Άνδρας κλώτσησε 8χρονο κορίτσι και τη μητέρα του (Video)

Άνδρας επιτέθηκε σε ένα 8χρονο κορίτσι και στη μητέρα του, σε στάση λεωφορείου, στην Κυψέλη, χωρίς κανένα λόγο.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο του Star, ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και κλώτσησε την 8χρονη, με τη μητέρα τρομοκρατημένη να προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί της.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο από την επίθεση, ο άνδρας λίγα δευτερόλεπτα πριν στέκονταν μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος, όταν εντελώς αδικαιολόγητα άρχισε να κάνει χειρονομίες προς το μέρος του παιδιού και της γυναίκας.

Περαστικός που είδε το περιστατικό έσπευσε να βοηθήσει, χτυπώντας με γροθιά τον δράστη στο πρόσωπο.

«Είναι μια ταινία τρόμου αυτό που έγινε χθες. Με χτύπησε στη μύτη με δύναμη και μου έσπασε τα γυαλιά. Τον χτύπησε με κλωτσιά και του είπε να φύγει. Εκείνος χρησιμοποιούσε κάποιες λέξεις που δεν μπορούμε να πούμε σε ένα μικρό παιδί, δεν μπορώ να το πω… Είπαμε γλιτώσαμε αλλά ούτε δύο λεπτά, γύρισε αυτός και άρχισε να χτυπάει την κόρη μου. Έχει θέμα με τα μικρά παιδιά να ξέρετε», περιέγραψε η μητέρα.

Ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είδε τον άνδρα να επιτίθεται, προσπάθησε να βοηθήσει και δέχθηκε χτυπήματα με σίδερο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη στάση Καλιφρονά στη Δροσοπούλου, σε κεντρικό σημείο της Κυψέλης.

Ο άνδρας, αφού χτύπησε τον ηλικιωμένο, τη γυναίκα και το παιδί, τράπηκε σε φυγή, ενώ όπως ανέφερε το Star, τον Φεβρουάριο αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Ναυπλίου.

Έπρεπε να δίνει το «παρών» για υπόθεση ναρκωτικών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κάτι που δεν έκανε τους τελευταίους μήνες

