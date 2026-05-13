ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 23:47
13.05.2026 22:53

Νέο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη: Μετά τη Ryanair αποχωρεί η FedEx από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού, που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, «σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελωνιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας».

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Κοσμίδης επισήμανε ότι η εταιρεία κλείνει το γραφείο εξυπηρέτησης ανεκτελώνιστων εμπορευμάτων και έκανε λόγο για ειλημμένη απόφαση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέρα από την απώλεια εισοδήματος για τους πάνω από 500 εκτελωνιστές της Θεσσαλονίκης, το κλείσιμο του γραφείου της FedEx θα αυξήσει το κόστος παραγωγής για τις εταιρείες της Βόρειας Ελλάδας.

«Δεν κρίνω την επιχειρηματική κίνηση μιας εταιρείας, κρίνω την απαξίωση της Θεσσαλονίκης», υπογράμμισε.

