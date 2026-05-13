Ηράκλειο: «Ο γαμπρός μου έπαιζε θέατρο, τον ξέρω καλά», λέει η μητέρα της 28χρονης που την χτύπησε με το αμάξι ο σύζυγός της

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος που φέρεται να πέταξε τη σύζυγο του από το αμάξι και στη συνέχεια να την παρέσυρε με αυτό στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 30χρονος στην απολογία του υποστήριξε ότι η 28χρονη πήδηξε από το αυτοκίνητο ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει.

Η μητέρα της, μιλώντας στο MEGA, δήλωσε ότι σίγουρη ότι ο 30χρονος την πέταξε από το αμάξι. «Με πήρε τηλέφωνο (ο 30χρονος) και μου είπε “χτύπησε η Γωγώ στο κεφάλι. Όταν πήγα εκεί έπαιζε θέατρο, έκανε ότι έκλαιγε, αλλά έπαιζε θέατρο, τον ξέρω πολύ καλά».

Για την κατάσταση της υγείας της 28χρονης είπε, «πονάει πάρα πολύ. Ζητάει τα παιδιά της συνεχώς. Με ρωτάει πού είναι τα παιδιά, της είπα ότι είναι στην πεθερά της».

H 28χρονη υπέστη περιτραυματική αμνησία και αδυνατεί να θυμηθεί τι συνέβη. «Τη ρώτησα αν μάλωσαν και μου είπε μαλώσαμε και μετά ήρθε ένας αστυνομικός από το ΑΤ τη ρωτούσαμε “πως έγινε;”. Μου είπε ότι τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν θυμάται ποιο αυτοκίνητο», είπε η μητέρα της.

Τι είπε στην απολογία του ο 30χρονος

Ο 30χρονος επιμένει ότι είναι αθώος. «Πήρα τη σύζυγό μου και τα παιδιά από το σπίτι και ξεκινήσαμε να πάμε προς το μαγαζί μας. Στη διαδρομή, τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Πήρα μια στροφή απότομα και έπεσα πάνω στην προστατευτική μπάρα του ΒΟΑΚ. Μου έφυγε ο προφυλακτήρας και τον μάζεψα και τον έβαλα στο πίσω μέρος της κλούβας.Συνέχισα και είπαμε να γυρίσουμε προς το σπίτι. Ενώ γυρίζαμε, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ενώ ήμασταν εν κινήσει και έπεσε η σύζυγός μου κάτω. Έπαθα σοκ. Σταμάτησα αμέσως, πήγα δίπλα της να δω αν είναι καλά. Την έπιασα στα χέρια και γέμισα αίματα. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μακάρι να είναι καλά η σύζυγος να πει τι στα αλήθεια συνέβη».

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού.

