13.05.2026 22:18

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

Ένα μικρό ατύχημα φαίνεται πως είχε ο Akylas λίγες ώρες μετά την εκρηκτική του εμφάνιση στον ημιτελικό της Eurovision 2026 και την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας αποκάλυψε σε εκδήλωση των Wiwibloggs στο Wien Museum της Βιέννης ότι τραυματίστηκε στην πλάτη από τον ενθουσιασμό του, αμέσως μόλις έμαθε ότι πέρασε στον τελικό του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, υπέστη θλάση στην πλάτη, γεγονός που τον ανάγκασε να περιορίσει προσωρινά τις δραστηριότητές του και να ακυρώσει μέρος του προγράμματός του, ανάμεσα στα οποία και προγραμματισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και φωτογραφήσεις.

Ωστόσο, ο Akylas θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του και ξεκαθάρισε ότι η κατάστασή του δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του στον τελικό της Eurovision.

«Μην ανησυχείτε. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Αλλά, ναι, σήμερα πονάω λίγο, όμως ήθελα πραγματικά να έρθω. Χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα για σήμερα γιατί πρέπει να προσέχω για τις επόμενες μέρες. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δω», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

