Απώλεια για τη Σάρον Στόουν: Πέθανε ο αδελφός της – Η συγκινητική ανάρτηση της ηθοποιού

Ο αδερφός της Σάρον Στόουν, Μάικλ “Mike” Στόουν, πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Η ηθοποιός με ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη κοινοποίησε τα νέα, γράφοντας: «Ο Μάικ Στόουν, ο μεγαλύτερος αδερφός μου, απεβίωσε μετά από παρατεταμένη ασθένεια».

«Του ευχόμαστε ειρήνη. Σάρον, Ρόαν, Λερντ και Κουίν», κατέληξε η Σάρον, αναφέροντας τους τρεις γιους της στην υπογραφή.

Ο Μάικ, ο οποίος πέρασε τη ζωή του ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ήταν ηθοποιός όπως η αδερφή του.

Έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική στην ταινία του 1990 «End of the Night» και συμπρωταγωνίστησε με την αδερφή του στην ταινία «The Quick and the Dead» πέντε χρόνια αργότερα.

Αν και ο Μάικ δεν παντρεύτηκε ποτέ, ήταν αρραβωνιασμένος για ένα σύντομο χρονικό διάστημα με την κοσμική Ταμάρα Μπέκγουιθ μεταξύ 1994 και 1995.

Ο μικρότερος αδελφός του και της Σάρον, Πάτρικ Στόουν, πέθανε το 2023 σε ηλικία 57 ετών.

«Χάσαμε τον αδερφό μου Πάτρικ Τζόζεφ Στόουν χθες από καρδιακή προσβολή», ανακοίνωσε η Σάρον σε ένα βίντεο στο Instagram εκείνη την εποχή. «Όπως κάθε οικογένεια, σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την υποστήριξή σας σε αυτή τη στιγμή ανυπολόγιστης θλίψης και εκτιμούμε όλα τα συλλυπητήριά σας».

Η Σάρον έχει επίσης μια αδερφή, την Κέλι, η οποία είναι η μικρότερη από τα τέσσερα αδέλφια.

Μεγάλωσαν στην Πενσυλβάνια και είχαν έναν στενό δεσμό για τον οποίο η Σάρον έγραψε στα απομνημονεύματά της του 2021, με τίτλο «Η ομορφιά του να ζεις δύο φορές».

