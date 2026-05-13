Eurovision: Η αγκαλιά του Ακύλα στους Φινλανδούς μετά την πρόκρισή τους στον τελικό (Video)

Μια μεγάλη αγκαλιά χάρισε ο Akylas στους εκπροσώπους της Φινλανδίας, αμέσως μετά την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Ελλάδα και Φινλανδία ήταν οι πρώτες συμμετοχές του χθεσινού, Α΄ ημιτελικού της διοργάνωσης, που εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.

Μετά τη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Akylas πλησίασε το τραπέζι της φινλανδικής αποστολής και αγκάλιασε τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen, πανηγυρίζοντας μαζί τους την πρόκριση. Το στιγμιότυπο κατεγράφη σε βίντεο που δημοσίευσε ο OGAE Greece στο Instagram.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Ο Ακύλας μαζί με τον Pete και την Linda ως τα μεγάλα φαβορί της φετινής Eurovision αγκαλιάζονται μετά την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου».

Παραμένει στα φαβορί η Ελλάδα

Η εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision φαίνεται πως διατήρησε ισχυρή τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής και στις στοιχηματικές αποδόσεις, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τον πίνακα του poll του Eurovisionworld, η Φινλανδία συνεχίζει να προηγείται με ποσοστό 37%, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται δεύτερη με 14%. Την τριάδα των φαβορί συμπληρώνει η Δανία με 11%.

