Σοκάρουν οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν – Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ αμφισβητούν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί αποδεκατισμένου στρατού

Η προσπάθεια να παρουσιάσει τον ιρανικό στρατό διαλυμένο, η κυβέρνηση Τραμπ έρχεται σε έντονη αντίθεση με αυτά που λένε οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με απόρρητες αξιολογήσεις από τις αρχές αυτού του μήνα που δείχνουν ότι το Ιράν έχει ανακτήσει την πρόσβαση στις περισσότερες από τις πυραυλικές του εγκαταστάσεις, τους εκτοξευτές και τις υπόγειες εγκαταστάσεις του, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times.

Το πιο ανησυχητικό για ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους είναι τα στοιχεία ότι το Ιράν έχει αποκαταστήσει την επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις που διατηρεί κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ, κάτι που θα μπορούσε να απειλήσει αμερικανικά πολεμικά πλοία και πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τη στενή πλωτή οδό.

Άτομα που γνωρίζουν τις αναφορές των μυστικών υπηρεσιών, ανέφεραν ότι δείχνουν – σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με το επίπεδο της ζημιάς που προκλήθηκε στις διάφορες τοποθεσίες – ότι οι Ιρανοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν κινητούς εκτοξευτές που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων για να μετακινήσουν πυραύλους σε άλλες τοποθεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να εκτοξεύσουν πυραύλους απευθείας από εξέδρες εκτόξευσης που αποτελούν μέρος των εγκαταστάσεων. Μόνο τρεις από τις πυραυλικές εγκαταστάσεις κατά μήκος του στενού παραμένουν εντελώς απρόσιτες, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις.

Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου το 70% των κινητών εκτοξευτών του σε όλη τη χώρα και έχει διατηρήσει περίπου το 70% του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων του, σύμφωνα με τις αναφορές. Αυτό το απόθεμα περιλαμβάνει τόσο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι μπορούν να στοχεύσουν άλλα έθνη στην περιοχή, όσο και μια μικρότερη ποσότητα πυραύλων κρουζ, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον στόχων μικρότερης εμβέλειας στην ξηρά ή στη θάλασσα.

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επίσης αναφέρει, βάσει πληροφοριών από πολλαπλές ροές συλλογής, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων και άλλων τεχνολογιών επιτήρησης, ότι το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση σε περίπου το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες πλέον αξιολογούνται ως «μερικώς ή πλήρως λειτουργικές».

Τα ευρήματα υπονομεύουν μήνες δημόσιων διαβεβαιώσεων από τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, οι οποίοι έχουν πει στους Αμερικανούς ότι ο ιρανικός στρατός ήταν «αποδεκατισμένος» και «δεν αποτελεί πλέον» απειλή.

Στις 9 Μαρτίου, 10 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι «οι πύραυλοι του Ιράν έχουν διασκορπιστεί» και ότι στη χώρα «δεν είχε απομείνει τίποτα από στρατιωτικής άποψης». Ο Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου στις 8 Απριλίου ότι η Επιχείρηση Epic Fury — η κοινή εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου — είχε «αποδεκατίσει τον στρατό του Ιράν και τον είχε καταστήσει αναποτελεσματικό σε μάχη για τα επόμενα χρόνια».

Οι πληροφορίες που περιγράφουν την εναπομένουσα στρατιωτική ικανότητα του Ιράν χρονολογούνται λιγότερο από ένα μήνα μετά από εκείνη τη συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, επανέλαβε τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι ο στρατός του Ιράν είχε «συντριβεί». Είπε ότι η κυβέρνηση του Ιράν γνωρίζει ότι «η τρέχουσα πραγματικότητά του δεν είναι βιώσιμη» και ότι όποιος «πιστεύει ότι το Ιράν έχει ανασυγκροτήσει τον στρατό του είναι είτε παραληρηματικός είτε φερέφωνο» του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Η Γουέιλς επισήμανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ την Τρίτη, στην οποία δήλωνε ότι ήταν «ουσιαστική προδοσία» να υπονοείται ότι ο στρατός του Ιράν τα πάει καλά.

Ο Joel Valdez, υπηρεσιακός γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες επικρίνοντας την κάλυψη του πολέμου από τα μέσα ενημέρωσης. «Είναι τόσο ντροπιαστικό που οι New York Times και άλλοι ενεργούν ως πράκτορες δημοσίων σχέσεων του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να παρουσιάσουν την Επιχείρηση Epic Fury ως κάτι άλλο εκτός από ένα ιστορικό επίτευγμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι νέες αξιολογήσεις των πληροφοριών υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ και οι στρατιωτικοί σύμβουλοί του υπερεκτίμησαν τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει ο αμερικανικός στρατός στις ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και υποτίμησαν την ανθεκτικότητα και την ικανότητα του Ιράν να ανακάμψει. Οι New York Times ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι το Ιράν θα μπορούσε να ανακτήσει έως και το 70% του προπολεμικού πυραυλικού οπλοστασίου του. Η Washington Post ανέφερε την περασμένη εβδομάδα πληροφορίες των ΗΠΑ που έδειξαν ότι το Ιράν διατήρησε περίπου το 75% των κινητών εκτοξευτών πυραύλων του και περίπου το 70% του προπολεμικού πυραυλικού αποθέματός του.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν το δίλημμα που θα αντιμετωπίσει ο Τραμπ εάν η εύθραυστη, πριν από έναν μήνα, εκεχειρία στη σύγκρουση καταρρεύσει και ξαναρχίσουν οι μάχες πλήρους κλίμακας. Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη εξαντλήσει τα αποθέματά του σε πολλά κρίσιμα πυρομαχικά, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων κρουζ Tomahawk, των πυραύλων αναχαίτισης Patriot και των επίγειων πυραύλων Precision Strike και ATACMS, και όμως οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το Ιράν διατηρεί σημαντική στρατιωτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης της γύρω από το ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Το πέρασμα μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο της ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου στον κόσμο και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διατηρεί πλέον σχεδόν συνεχή παρουσία, περιπολώντας το. Η Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία επιβάλλουν τον αποκλεισμό κατά του Ιράν.

Εάν ο Τραμπ διέταζε τους διοικητές να εξαπολύσουν περισσότερες επιθέσεις για να εξαλείψουν ή να μειώσουν αυτές τις ιρανικές δυνατότητες, τότε ο στρατός των ΗΠΑ θα έπρεπε να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στα αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών. Κάτι τέτοιο θα υποβάθμιζε περαιτέρω τα αμερικανικά αποθέματα σε μια εποχή που το Πεντάγωνο και οι μεγάλοι κατασκευαστές όπλων αγωνίζονται ήδη να βρουν τη βιομηχανική ικανότητα για να αναπληρώσουν τα αμερικανικά αποθέματα.

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών έχουν εξαντληθεί σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Κατ’ ιδίαν, αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν προσφέρει παρόμοιες διαβεβαιώσεις σε ανήσυχους Ευρωπαίους συμμάχους. Αυτοί οι σύμμαχοι έχουν αγοράσει πυρομαχικά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της Ουκρανίας και ανησυχούν ότι αυτά τα πυρομαχικά δεν θα παραδοθούν επειδή ο αμερικανικός στρατός θα τα χρειαστεί για να αναπληρώσει τα δικά του αποθέματα – μια ανησυχία που θα ενταθεί μόνο εάν ο πρόεδρος διατάξει την επιστροφή στις εχθροπραξίες με το Ιράν.

Σε κατάθεση την Τρίτη σε υποεπιτροπή πιστώσεων της Βουλής, ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, δήλωσε: «Έχουμε επαρκή πυρομαχικά για αυτό που μας έχει ανατεθεί να κάνουμε αυτή τη στιγμή».

Η κοινή επίθεση κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην άμυνα του Ιράν και κατέστρεψε πολλές στρατηγικές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα. Πολλοί από τους ανώτερους ηγέτες του Ιράν έχουν σκοτωθεί και η οικονομία του παραπαίει υπό τις πιέσεις του πολέμου, αφήνοντας ερωτήματα σχετικά με το πόσο καιρό μπορεί να διατηρήσει τη σκληρή γραμμή του για έναν τερματισμό της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων και τη διακοπή σχεδόν όλης της κυκλοφορίας πετρελαιοφόρων και άλλων πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ωστόσο, η φαινομενική ικανότητα του Ιράν να διατηρήσει σημαντική στρατιωτική ικανότητα έχει επιδεινώσει τις ανησυχίες μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ σχετικά με τη σοφία του πολέμου και έχει προκαλέσει κριτική μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ που αντιτίθενται στην εμπλοκή στη σύγκρουση εξαρχής.

Οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες του Ιράν υποδεικνύουν τις συνέπειες μιας τακτικής επιλογής που έκαναν οι στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ.

Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τις ενισχυμένες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Πεντάγωνο, αντιμέτωπο με περιορισμένα αποθέματα πυρομαχικών για την καταστροφή καταφυγίων, επέλεξε να προσπαθήσει να σφραγίσει πολλές από τις εισόδους αντί να προσπαθήσει να καταστρέψει ολόκληρες τις εγκαταστάσεις με όλους τους πυραύλους στο εσωτερικό, δήλωσαν αξιωματούχοι, με ανάμεικτα αποτελέσματα.

Ορισμένα πυρομαχικά για την καταστροφή καταφυγίων ρίχτηκαν στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι στρατιωτικοί σχεδιαστές αντιμετώπισαν μια δύσκολη επιλογή και έπρεπε να είναι προσεκτικοί στη χρήση τους επειδή έπρεπε να διατηρήσουν έναν ορισμένο αριθμό για τα επιχειρησιακά σχέδια των ΗΠΑ για πιθανούς πολέμους στην Ασία με τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα.

Όπως ανέφεραν προηγουμένως οι New York Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπάνησαν περίπου 1.100 πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς stealth στον πόλεμο – κοντά στη συνολική προμήθεια που απομένει στο αμερικανικό απόθεμα. Ο στρατός εκτόξευσε επίσης περισσότερους από 1.000 πυραύλους Tomahawk, περίπου 10 φορές τον αριθμό που προμηθεύεται το Πεντάγωνο σε ένα χρόνο. Και χρησιμοποίησε περισσότερους από 1.300 πυραύλους αναχαίτισης Patriot κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάτι που αντιστοιχεί σε περισσότερα από δύο χρόνια παραγωγής με ρυθμούς 2025.

Η αναπλήρωση αυτών των αποθεμάτων θα διαρκέσει χρόνια, όχι μήνες. Η Lockheed Martin παράγει επί του παρόντος περίπου 650 αναχαίτισης Patriot ετησίως. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει σχέδια για την αύξηση της παραγωγής του κρίσιμου όπλου αεράμυνας σε 2.000 ετησίως. Αλλά αυτό δεν θα είναι εύκολο. Και η ικανότητα της βιομηχανίας να παράγει κινητήρες πυραύλων δεν μπορεί να κλιμακωθεί τόσο γρήγορα όσο έχει απαιτήσει ο Τραμπ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Sean Parnell, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε ότι ο στρατός έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει την αποστολή του. «Έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλες τις μάχιμες διοικήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ένα πλούσιο οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού μας και των συμφερόντων μας», δήλωσε στους Times.

