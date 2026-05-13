search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 18:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 17:59

Φυλάκιση επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι προτείνει το Εφετείο για τον Σαρκοζί 

13.05.2026 17:59
sarkozy 7765- new

Ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε η γαλλική εισαγγελία για τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, που καταδικάστηκε για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας από τη Λιβύη. 

«Πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων», τόνισε ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί-Μπιρμάν.

Σε προηγούμενη απόφαση, ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή εκτέλεσης της κράτησης, χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.

Διαβάστε επίσης

Έφτασε στο Πεκίνο ο Τραμπ για το τετ α τετ με τον Σι – Εντυπωσιακές εικόνες από την υποδοχή του (Photos/Videos)

Χανταϊός: Εξιτήριο σε 20 Βρετανούς από το νοσοκομείο – Σε καραντίνα 45 ημέρες στα σπίτια τους

«Ροζ» αποκάλυψη πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν – Το SMS σε Ιρανή ηθοποιό που «έκαψε» τον Γάλλο Πρόεδρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν βλέπει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Pierrakakis-Androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Πιερρακάκη με Ανδρουλάκη στη Βουλή για οικονομία, ΔΕΗ και …κεντροαριστερά

iran opla
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκάρουν οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν – Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ αμφισβητούν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί αποδεκατισμένου στρατού

anna-diamadopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δηλητήριο Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: Δεν είμαστε λωτοφάγοι, το rebranding του απαιτεί αμνησία 

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 14 Μαΐου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 18:48
stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν βλέπει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Pierrakakis-Androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Πιερρακάκη με Ανδρουλάκη στη Βουλή για οικονομία, ΔΕΗ και …κεντροαριστερά

iran opla
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκάρουν οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν – Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ αμφισβητούν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί αποδεκατισμένου στρατού

1 / 3