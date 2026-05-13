Φυλάκιση επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι προτείνει το Εφετείο για τον Σαρκοζί 

Ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε η γαλλική εισαγγελία για τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, που καταδικάστηκε για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας από τη Λιβύη.
«Πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων», τόνισε ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί-Μπιρμάν.
Σε προηγούμενη απόφαση, ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή εκτέλεσης της κράτησης, χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.
