ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 18:50
Το Ιράν βλέπει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Ένας εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα πως ο έλεγχος από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να αποφέρει «σημαντικά» οικονομικά οφέλη και να ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας.

Ο αποκλεισμός αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται συνήθως σχεδόν το 20% της παγκόσμιας πετρελαϊκής προσφοράς, συντάραξε τις διεθνείς αγορές μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και προσέφερε στην Τεχεράνη έναν πολύ σημαντικό γεωπολιτικό μοχλό.

Οι ΗΠΑ διατηρούν τον δικό τους αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων παρά την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ την 8η Απριλίου.

«Ο έλεγχός μας στα Στενά του Ορμούζ θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά έσοδα στη χώρα μας, θα μπορούσε ακόμη και να διπλασιάσει τα πετρελαϊκά εισοδήματά μας και θα ενισχύσει την επιρροή μας στη διεθνή σκηνή», δήλωσε ο Μοχάμαντ Ακραμινιά, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως το δυτικό τμήμα των Στενών ελέγχεται από τις ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και ότι το ανατολικό τμήμα το επιτηρεί το ιρανικό πολεμικό ναυτικό.

Αυτός ο έλεγχος του Ιράν παραμένει ένα από τα βασικότερα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε κάποια σημαντική πρόοδο.

Σήμερα, ο Ιμπραΐμ Αζιζί, ο πρόεδρος της Επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου , δήλωσε πως η επιτροπή του ολοκλήρωσε ένα σχέδιο διαχείρισης της θαλάσσιας οδού.

Το Ιράν «σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτήν τη στρατηγική θέση ως μοχλό ισχύος μέσω της στρατηγικής διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ», υπογράμμισε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

