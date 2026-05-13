Σχεδόν μια δεκαετία μετά, ο Τραμπ επιστρέφει σε μια πιο ισχυρή και δυναμική Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε τα σκαλιά του Air Force One στο Πεκίνο, όπου τον υποδέχθηκαν με μεγαλοπρέπεια ενόψει μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμφίβολα θα θυμηθεί την τελευταία του επίσκεψη το 2017, όταν τον δελέασαν έντονα, προσφέροντάς του ένα δείπνο μέσα στην Απαγορευμένη Πόλη, μια τιμή που κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ πριν από αυτόν δεν είχε λάβει, αναφέρει το BBC σε δημοσίευμά του για το διακύβευμα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα.

Η σημερινή υποδοχή είναι εξίσου μεγαλοπρεπής και η ατζέντα της συνάντησης κορυφής θα είναι επίσης εξίσου ακανθώδης, με το Ιράν να αποτελεί το κεντρικό θέμα, παράλληλα με το εμπόριο, την τεχνολογία, αλλά και την Ταϊβάν.

Όμως πολλά έχουν αλλάξει από την προηγούμενη φορά, αφού ο Τραμπ επιστρέφει σε μια ισχυρότερη και πολύ πιο δυναμική Κίνα, όπου ο φιλόδοξος Σι προωθεί συνεχώς σχέδια για «νέες παραγωγικές δυνάμεις» με μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη.

Αν ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του θέλουν να καταλάβουν το μέλλον που επιδιώκει το Πεκίνο, πρέπει να ρίξουν μια ματιά πέρα ​​από την επιβλητική καρδιά της πρωτεύουσας, όπου θα περάσουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους.

Στον απομακρυσμένο, τραχύ βορρά, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια κυριαρχούν πλέον σε απέραντα τοπία. Στον εργατικό νότο, ο αυτοματισμός αναδιαμορφώνει εργοστάσια και αλυσίδες εφοδιασμού, και μεγαλουπόλεις όπως η Τσονγκκίνγκ έχουν γίνει το επίκεντρο των ροών των influencers.

Δισεκατομμύρια κρατικής χρηματοδότησης έχουν μετατρέψει την Τσονγκκίνγκ, έναν κόμβο μεταποίησης στα νοτιοδυτικά, σε ένα ισχυρό σύμβολο μιας μεταβαλλόμενης Κίνας που αγκαλιάζει τις νέες μορφές τεχνολογίας και εμπορίου, προσπαθώντας να δείξει στον κόσμο ένα πιο φιλικό πρόσωπο.

Το 2017, η Κίνα προσπαθούσε να αποδείξει ότι βρισκόταν σε ισότιμη βάση με τις ΗΠΑ, υποστηρίζει ο ο Άλι Γουάιν, ανώτερος σύμβουλος για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας στη δεξαμενή σκέψης International Crisis Group. «Σήμερα, αυτή η προσπάθεια δεν είναι απαραίτητη εκ μέρους των Κινέζων. Η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει πλέον την Κίνα ως σχεδόν ομότιμη», λέει ο Γουάιν, ο οποίος περιγράφει το Πεκίνο ως «αναμφισβήτητα τον πιο ισχυρό ανταγωνιστή που έχουν αντιμετωπίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ιστορία τους».

Το «Πρώτα η Αμερική» και η μακροπρόθεσμη πολιτική της Κίνας

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, μπορεί κάλλιστα να είναι ο πιο ευμετάβλητος ξένος ηγέτης που έχει γνωρίσει ποτέ το Πεκίνο, όμως πολλοί Κινέζοι είναι πεπεισμένοι ότι οι διχαστικές πολιτικές του και οι εμπορικοί πόλεμοι που έχει εξαπολύσει έχουν βοηθήσει την άνοδο της Κίνας, αποδυναμώνοντας την παγκόσμια θέση της Αμερικής.

«Δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου οι συνέπειες», λέει ένας μεσήλικας άνδρας που κάνει διακοπές στο Τσονγκκίνγκ. «Θα έπρεπε να ξέρει ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο κόσμο. Είναι ένα παγκόσμιο χωριό. Δεν θα έπρεπε πάντα να βάζει την Αμερική πάνω απ’ όλα».

«Η Κίνα χαράσσει στρατηγικές που κοιτάζουν μπροστά εδώ και δεκαετίες», προσθέτει, καθώς η «πρωτεύουσα του κυβερνοπάνκ» του κόσμου φωτίζεται πίσω του το σούρουπο.

Η Τσονγκκίνγκ έχει δημιουργηθεί μέσα από τα βουνά και επειδή οι κατασκευαστές δεν είχαν χώρο να επεκταθούν οριζόντια, το έκαναν κατακόρυφα! Οι δρόμοι της πόλης των 30 εκατομμυρίων ανηφορίζουν και στριφογυρίζουν γύρω από απόκρημνες πλαγιές, ενώ το μετρό κινείται από κάτω και μέσα από κτίρια. Όλα επικαλύπτονται για να δημιουργήσουν αυτό που πολλοί ταξιδιωτικοί δημοσιογράφοι έχουν χαρακτηρίσει ως πόλη «8D» της Κίνας.

Είναι μια πόλη που κατ’ εξοχήν προσφέρει την ευκαιρία να δούμε την προσπάθεια του Πεκίνου να ανταγωνιστεί την αμερικανική ισχύ με περισσότερους από έναν τρόπους. Η Κίνα, στο πλαίσιο των ανοιγμάτων που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, προσφέρει στους ξένους τουρίστες είσοδο χωρίς βίζα. Δύο εκατομμύρια από αυτούς το περασμένο έτος έθεσαν την Τσονγκκίνγκ στη λίστα με τα αξιοθέατα που θέλουν οπωσδήποτε να δουν, μαζί με το Πεκίνο τη Σαγκάη και το Σινικό Τείχος.

Ο αγώνας για ρομπότ και ηλεκτρικά οχήματα

Η Κίνα διαθέτει ήδη τον μεγαλύτερο αριθμό βιομηχανικών ρομπότ στα εργοστάσιά της και το κράτος σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρομποτική μόνο φέτος.

Η Τσονγκκίνγκ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της επένδυσης, στοχεύει να γίνει η Σίλικον Βάλεϊ της δυτικής Κίνας. Αλλά σ’ αυτό το σημείο, η κινεζική ρομποτική μπορεί να χρειαστεί αμερικανική βοήθεια.

Τα ρομπότ χρειάζονται έναν εγκέφαλο που να λειτουργεί γρήγορα και γι’ αυτό η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει περισσότερα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υψηλής τεχνολογίας από την αμερικανική εταιρεία Nvidia. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο τριβής κατά τη συνάντηση κορυφής.

Το 2022, η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπάθησε να αναχαιτίσει την κινεζική τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, αρνούμενη να αδειοδοτήσει την Nvidia να εξάγει στην Κίνα τεχνολογία αιχμής. Ο Τραμπ χαλάρωσε αυτή την πολιτική και άνοιξε το δρόμο ώστε η εταιρεία να αρχίσει να πουλάει ορισμένα από τα τσιπ της στην Κίνα, αλλά όχι τα πιο προηγμένα.

Καθώς η Κίνα και οι ΗΠΑ μάχονται για την τεχνολογική υπεροχή, οι αναλυτές πιστεύουν ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ανησυχία με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κάποιοι φοβούνται ότι ένας κακόβουλος παράγοντας ακόμη και με έναν απλό φορητό υπολογιστή σε ένα καταφύγιο θα μπορούσε να χακάρει υπηρεσίες υγείας ή να βρει κωδικούς εκτόξευσης πυρηνικών όπλων και υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η στιγμή για τους δύο ηγέτες να σκεφτούν το ευρύτερο καλό, αντί για τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων.

Ο ανταγωνισμός σίγουρα θα υπαγορεύσει την ατζέντα. Η Κίνα ήδη κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι δεν θα βασίζεται στις ΗΠΑ ως κύριο εμπορικό της εταίρο. Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά περίπου 20% τα τελευταία χρόνια, που πλέον είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, πίσω από τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όταν επιβλήθηκαν οι δασμοί πέρυσι, η Κίνα ήταν η μόνη χώρα που δεν υποχώρησε. Το μεγάλο ερώτημα αυτήν την εβδομάδα είναι αν η εύθραυστη εμπορική εκεχειρία θα διατηρηθεί ή θα οδηγήσει σε μια πιο ουσιαστική συμφωνία.

Καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, ο Τραμπ επισκέπτεται στην Κίνα εν μέρει για να προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Ελπίζει στη βοήθεια της Κίνας ώστε να μεσολαβήσει για μια συμφωνία με την Τεχεράνη – ένα ακόμη σημάδι του κομβικού πλέον ρόλου του Πεκίνου στην παγκόσμια σκηνή.

Τι θα θεωρηθεί νίκη

Ο Τραμπ θέλει κάτι απτό από αυτή τη σύνοδο κορυφής και αν φύγει από το Πεκίνο λέγοντας ότι έπεισε τους Κινέζους να αγοράσουν περισσότερα αμερικανικά προϊόντα, μπορεί να το παρουσιάσει ως νίκη.

Για την Κίνα, η νίκη μπορεί να έγκειται σε μια ομαλή, καλά χορογραφημένη κρατική επίσκεψη. Μια εμπορική συμφωνία θα ήταν μια τεράστια ανακούφιση, αλλά ακόμη και χωρίς αυτή, η προεδρική επίσκεψη μετά από σχεδόν μια δεκαετία ενισχύει το μήνυμα του Σι – ότι η Κίνα είναι ανοιχτή στις επιχειρήσεις και στον κόσμο.

Η προσέγγιση «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ και οι αυξομειώσεις των δασμών έχουν κάνει τους συμμάχους των ΗΠΑ να προβληματίζονται, ενώ το Πεκίνο την ίδια ώρα στρώνει κόκκινο χαλί για υποδεχθεί μια σειρά πολιτικών ηγετών από τη Δύση, όπως η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γερμανία.

Φυσικά, αυτό απέχει πολύ από την πλήρη εικόνα. Υπάρχει επίσης διάχυτη επιτήρηση, αυστηρός κρατικός έλεγχος σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και κάθε είδους διαφωνία ή κριτική κατά της κυβέρνησης ή των ηγετών της χώρας δεν γίνεται ανεκτή.

Αλλά στο Τσονγκκίνγκ, πολλοί επισκέπτες βλέπουν κάτι που μπορεί να μοιάζει με κινηματογραφική σκηνή από το μέλλον.

Ο μετασχηματισμός της πόλης μπορεί να ερμηνευτεί ως μια ιστορία επιτυχίας ή ως ένα προειδοποιητικό σημάδι. Σε κάθε περίπτωση, προσφέρει στον κόσμο – και στον Ντόναλντ Τραμπ – μια εικόνα του τι ελπίζει η Κίνα να επιφυλάσσει το μέλλον, καταλήγει το BBC στο δημοσίευμά του.

