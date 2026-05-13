Κινεζικό τάνκερ πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ με δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο

Κινεζικό τάνκερ με δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο πέρασε τα Στενά του Ορμούζ.

To τάνκερ Yuan Hua Hu έχει αγκυροβολήσει στον Κόλπο του Ομάν κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία.

Πρόκειται για το τρίτο κινεζικό πλοίο που περνά από τα Στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Το Ιράν συμφώνησε με το Ιράκ και το Πακιστάν να τους επιτρέψει να μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο από την περιοχή.

Και άλλες χώρες επιχειρούν να κάνουν παρόμοιες συμφωνίες.

