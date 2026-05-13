Γαλλία: Ένας νεκρός από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό – Σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα (video)

Οι γαλλικές αρχές έθεσαν σε καραντίνα περισσότερους από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος σε κρουαζιερόπλοιο που είναι αγκυροβολημένο στο Μπορντό, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από ύποπτη λοίμωξη νοροϊού, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το πλοίο της Ambassador Cruise Line -με την πλειονότητα των 1.233 επιβατών να προέρχεται από τη Βρετανία ή την Ιρλανδία- έφτασε την Τρίτη στο δυτικό λιμάνι του Μπορντό.

Ένας 90χρονος επιβάτης του Ambition πέθανε, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα νοροϊού, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές.

Το πλοίο, το οποίο αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, σταμάτησε στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στο Λίβερπουλ της Βρετανίας και στη Βρέστη της Γαλλίας, πριν φτάσει στο Μπορντό, απ’ όπου ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει για την Ισπανία.

Τι είναι ο νοροϊός

Ο νοροϊός είναι μια μορφή γαστρεντερίτιδας, η οποία προκαλεί εμετό και διάρροια και είναι εξαιρετικά μεταδοτική.

Ο χρόνος επώασης είναι από 24-48 ώρες και τα συμπτώματα εμφανίζονται αιφνιδίως και διαρκούν μία με τρεις ημέρες.

Ένα μικρό ποσοστό των ασθενών θα χρειαστούν ιατρική παρακολούθηση (π.χ. εισαγωγή σε νοσοκομείο), ενώ η θνητότητα σχετιζόμενη με τη νόσο είναι χαμηλή.

Ο νοροϊός συχνά κάνει «ξεσπάσματα», ειδικά σε κοινότητες που ζουν σε περιορισμένους χώρους.

Τα άτομα κάτω των πέντε ετών είναι η πιο ευάλωτη ομάδα, με τον ιό προκαλεί περίπου 50.000 θανάτους στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

