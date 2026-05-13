Τα περισσότερα νοσοκομεία σχεδιάζονται με την προοπτική ότι κάποια στιγμή θα γεμίσουν με ασθενείς. Υπάρχουν, όμως, και εγκαταστάσεις που έχουν φτιαχτεί με την ακριβώς αντίθετη λογική: να μένουν σχεδόν πάντα άδειες, μέχρι να προκύψει μια υγειονομική απειλή υψηλού κινδύνου.

Μία από αυτές είναι η Μονάδα Βιοπεριορισμού της Νεμπράσκα, μια υπερσύγχρονη νοσοκομειακή εγκατάσταση στις ΗΠΑ, σχεδιασμένη για τη νοσηλεία ασθενών που έχουν μολυνθεί από εξαιρετικά επικίνδυνους ιούς ή βακτήρια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στο προσωπικό ή στο κοινό.

Ένας εικονικός ασθενής μεταφέρεται σε κάψουλα απομόνωσης κατά τη διάρκεια άσκησης το 2006 στη Nebraska Biocontainment Unit

Η μονάδα δέχθηκε τον πρώτο της ασθενή έπειτα από έξι χρόνια, όταν επιβάτης κρουαζιερόπλοιου που είχε βρεθεί θετικός στον χανταϊό επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ακόμη 15 επιβάτες του ίδιου κρουαζιερόπλοιου τέθηκαν σε καραντίνα σε ειδική εγκατάσταση στην πανεπιστημιούπολη του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, στην Ομάχα.

Παράλληλα, ένα ζευγάρι από την κρουαζιέρα μεταφέρθηκε σε μονάδα βιοπεριορισμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Emory, στην Ατλάντα. Ένας από τους δύο φέρεται να εμφάνιζε συμπτώματα συμβατά χανταϊού.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν όλους τους επιβάτες για συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως πυρετό, πόνους στο σώμα, ζάλη, βήχα, δύσπνοια, ναυτία, εμετό και διάρροια. Όποιος εμφανίσει συμπτώματα αναμένεται να μεταφερθεί σε μονάδα βιοπεριορισμού.

Τι είναι οι μονάδες βιοπεριορισμού

Το Ιατρικό Κέντρο της Νεμπράσκα και το Emory συγκαταλέγονται στα κορυφαία κέντρα ενός μικρού δικτύου εξειδικευμένων εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες για την αντιμετώπιση αναδυόμενων ή θανατηφόρων παθογόνων.

Οι μονάδες αυτές λειτουργούν ουσιαστικά ως πτέρυγες υψηλής ασφάλειας μέσα σε νοσοκομεία. Είναι σχεδιασμένες για ασθένειες που απαιτούν αυστηρή απομόνωση, ειδικά πρωτόκολλα και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Photo: nebraskamed.com

Η μονάδα της Νεμπράσκα έχει πέντε δωμάτια, ένα από τα οποία λειτουργεί σήμερα ως εσωτερικό εργαστήριο για εξετάσεις. Η αντίστοιχη μονάδα του Emory διαθέτει 11 κλίνες απομόνωσης.

Από τον Έμπολα στον Covid

Οι μονάδες αυτές δεν δημιουργήθηκαν τυχαία. Η πιθανότητα επιδημιών, αλλά και βιοτρομοκρατικών συμβάντων, οδήγησε τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη εξειδικευμένων κέντρων για παθογόνα υψηλού κινδύνου.

Η Νεμπράσκα και το Emory είχαν περιθάλψει ασθενείς που επαναπατρίστηκαν από τη Δυτική Αφρική το 2014 με Έμπολα. Επίσης, παρακολούθησαν ή θεράπευσαν ορισμένους από τους πρώτους ασθενείς με Covid στις ΗΠΑ το 2020, καθώς και περιστατικά SARS, πυρετού Lassa και άλλων σοβαρών λοιμώξεων για τις οποίες υπάρχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Η εμπειρία ενός ασθενή

Στην εγκατάσταση βρίσκεται τώρα ο Jake Rosmarin, φωτογράφος και travel influencer από τη Βοστώνη, ο οποίος ήταν στο κρουαζιερόπλοιο όταν εντοπίστηκε ο ιός. Σε αναρτήσεις του στο Instagram έδειξε το δωμάτιό του στην καραντίνα, με ψυγείο, smart TV και θερμόμετρο για καθημερινούς ελέγχους.

Ατομικά σχέδια για κάθε επιβάτη

Οι αρχές αναμένεται να καταρτίσουν ατομικό σχέδιο για κάθε επιβάτη. Αυτό θα καθορίζει αν θα μπορεί να φύγει και να απομονωθεί στο σπίτι ή αν θα χρειαστεί να παραμείνει στη Νεμπράσκα για ολόκληρη την περίοδο επώασης των 42 ημερών του χανταϊού.

Όσοι λάβουν έγκριση να επιστρέψουν στο σπίτι θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν στη μονάδα καραντίνας.

