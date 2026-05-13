Μακάβριο μυστήριο στη Βρετανία: Τρία πτώματα γυναικών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα του Μπράιτον

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα στο Μπράιτον και εργάζεται για να διακριβώσει πώς συνέβη “το τραγικό περιστατικό”.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πολλά οχήματα υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, σωσίβιες λέμβοι και ένα ελικόπτερο μετέβησαν επί τόπου στην παραλία της ανατολικής πλευράς της πόλης στη νότια Αγγλία.
“Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Άνταμ Χέις, ο αστυνομικός διευθυντής της Αστυνομίας του Σάσεξ.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κλήθηκε στις 05.45 τοπική ώρα όταν εντοπίστηκαν τα πτώματα των γυναικών και θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες.
