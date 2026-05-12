«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Μία κινεζική νεοφυής εταιρεία ρομποτικής, η Unitree Robotics, παρουσίασε σήμερα αυτό που χαρακτήρισε ως το πρώτο μαζικά παραγόμενο επανδρωμένο mech ρομπότ στον κόσμο, σηματοδοτώντας το πιο τολμηρό βήμα της εταιρείας μέχρι σήμερα: από ρομποτικούς σκύλους και ανθρωποειδή ρομπότ σε μηχανές ανθρώπινης μετακίνησης που θυμίζουν επιστημονική φαντασία.

Το μηχάνημα, με την ονομασία GD01, ξεκινά από τα 650.000 δολάρια (554.000 ευρώ). Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Unitree, Γουάνγκ Σινγκσίνγκ, εμφανίζεται να μπαίνει ο ίδιος στο mech και να το οδηγεί σε μικτό έδαφος, με τα πλάνα να παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο και χωρίς επιτάχυνση αναπαραγωγής.

Με βάρος περίπου 500 κιλά μαζί με τον αναβάτη, το GD01 μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ δίποδης και τετράποδης κίνησης. Στη δίποδη μορφή του, το μηχάνημα περπατά και στρίβει σε αστικούς δρόμους, ενώ η τετράποδη λειτουργία του έχει σχεδιαστεί για πιο δύσκολα εδάφη, όπως σκάλες και πλαγιές.

Η παρουσίαση υπογραμμίζει τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο της κινεζικής βιομηχανίας ρομποτικής, όπου οι εταιρείες ανταγωνίζονται για την εμπορική αξιοποίηση όλο και πιο σύνθετων ανθρωποειδών συστημάτων, την ώρα που οι επενδυτές διοχετεύουν κεφάλαια στην ενσώματη τεχνητή νοημοσύνη.

Με έδρα το Χανγκζού, η Unitree έγινε αρχικά γνωστή παγκοσμίως χάρη στους ευκίνητους τετράποδους ρομποτικούς σκύλους της, προτού στραφεί επιθετικά προς τα ανθρωποειδή ρομπότ.

Το ντεμπούτο ενός επανδρωμένου mech δείχνει ότι η εταιρεία πλέον κινείται προς πιο βαρέως τύπου πλατφόρμες ανθρώπινης-μηχανικής μετακίνησης.

