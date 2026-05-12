Πονοκέφαλος για τον Ζελένσκι: Κατηγορείται για διαφθορά το «δεξί του χέρι» – Σκάνδαλο 85 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Επίσημες κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απήγγειλαν οι ανεξάρτητες ουκρανικές Αρχές κατά της διαφθοράς εις βάρος του Αντρίι Γέρμακ, στενού συνεργάτη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Γέρμακ θεωρείται το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι, έχοντας αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, αλλά και βασικού διαπραγματευτή σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Ζελένσκι είχε αναγκαστεί να τον αποπέμψει μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν στην Ουκρανία, αλλά και από Ευρωπαίους ηγέτες, για την απόπειρα εφαρμογής νόμου, ο οποίος ουσιαστικά καταργούσε την ανεξαρτησία των δύο Αρχών κατά της διαφθοράς.

Καθώς η έρευνα σε βάρος του Γέρμακ προχωρούσε και νέα στοιχεία έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει δημοσίως ότι τον ευχαριστεί για την προσφορά του, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η απομάκρυνσή του κρίθηκε αναγκαία ώστε «να αποφευχθούν οποιεσδήποτε εικασίες».

«Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς απήγγειλαν κατηγορίες στον πρώην επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, μέλος οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, που εμπλέκεται στη νομιμοποίηση 460 εκατ. γρίβνα [8,9 εκατ. ευρώ] μέσω πολυτελών κατασκευών κοντά στο Κίεβο», ανέφερε το NABU σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Στο «μικροσκόπιο» στενοί συνεργάτες του Ουκρανού προέδρου

Η δίωξη του Γέρμακ συνδέεται με την επιχείρηση «Midas», ένα εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς που φτάνει τα 85 εκατ. ευρώ και αφορά πρόσωπα του στενού κύκλου του Ουκρανού προέδρου. Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση έχει η κρατική εταιρεία ενέργειας Energoatom.

Στο «στόχαστρο» έχουν βρεθεί και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το περιβάλλον Ζελένσκι, όπως ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς και ο πρώην αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξιι Τσενίσοφ, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά.

Σύμφωνα με το NABU, τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης «ξέπλεναν» κρατικά κονδύλια, μεταξύ άλλων και από την Energoatom, μέσω επενδύσεων σε πολυτελή ακίνητα.

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων και της διεθνούς πίεσης, ιδιαίτερα από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που φέρονται να προειδοποίησαν ακόμη και για ενδεχόμενη διακοπή χρηματοδότησης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφεύγει δημόσιες τοποθετήσεις για την υπόθεση, κρατώντας αποστάσεις από τους στενούς συνεργάτες του που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

«Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, επομένως είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε εκτίμηση», δήλωσε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ο κορυφαίος σύμβουλος του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λιτβίν.

