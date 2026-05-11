Ουκρανία: Ο Ζελένσκι καταγγέλλει παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Ρωσία – Ύποπτος διαφθοράς ο Γερμάκ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εχθροπραξίες με τον ρωσικό στρατό συνεχίστηκαν, παρά την τριήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, σκιά διαφθοράς πέφτει πάνω στον πρώην προσωπάρχη του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος φέρεται να θεωρείται ύποπτος σε υπόθεση που διερευνούν οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς.

«Δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο»

Στη βραδινή του ομιλία, κατά τις τελευταίες ώρες της εκεχειρίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι μάχες στο μέτωπο δεν σταμάτησαν.

«Σήμερα, δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο, υπήρχαν μάχες. Τα σημειώσαμε όλα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν δείχνει διάθεση να προχωρήσει προς τον τερματισμό του πολέμου, αλλά αντίθετα προετοιμάζεται για νέα πλήγματα.

«Παρατηρούμε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει καμιά πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο. Δυστυχώς, ετοιμάζει νέες επιθέσεις», ανέφερε.

«Και εμείς, δυστυχώς, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις. Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρθει. Ακριβώς για αυτό εργαζόμαστε», πρόσθεσε.

Αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της τριήμερης εκεχειρίας, η οποία άρχισε το Σάββατο και λήγει σήμερα το βράδυ.

Την εκεχειρία είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τον δρόμο για συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι επαφές στις ΗΠΑ και η αναφορά στο Ιράν

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, τον ενημέρωσε για τις πρόσφατες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η προσοχή της Ουάσινγκτον στρέφεται πλέον περισσότερο στον πόλεμο στο Ιράν.

«Είναι φανερό πως ο πόλεμος στο Ιράν είναι αυτός που προσελκύει σήμερα περισσότερο την προσοχή της Αμερικής», δήλωσε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να υπάρχει στις ΗΠΑ υποστήριξη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ευρώπη.

«Αλλά υπάρχει και εκεί μια υποστήριξη εκ μέρους του αμερικανικού λαού για τον τερματισμό του πολέμου αυτού στην Ευρώπη», ανέφερε.

Υπόθεση διαφθοράς με φερόμενο ύποπτο τον Αντρίι Γερμάκ

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ενημέρωσαν επισήμως τον Αντρίι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι θεωρείται ύποπτος σε υπόθεση που διερευνούν εδώ και αρκετό καιρό, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι υπηρεσίες δεν δημοσιοποίησαν το όνομα του υπόπτου, όπως προβλέπει η ουκρανική νομοθεσία. Ωστόσο, πολλά μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία μεταδίδουν ότι πρόκειται για τον Αντρίι Γερμάκ.

Ο Γερμάκ παραιτήθηκε τον Νοέμβριο, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς που προκάλεσε δημόσια οργή στην Ουκρανία, ενώ η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη ρωσική εισβολή.

Ο πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι είχε χαρακτηριστεί «γκρίζος καρδινάλιος» της Ουκρανίας, λόγω της παρασκηνιακής ισχύος και επιρροής του. Η παραίτησή του υποβλήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, λίγες ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.

