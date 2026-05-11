Ιράν: Στήριξη στο κινεζικό τετραμερές σχέδιο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – Τι προβλέπει η πρόταση της Κίνας

Τη στήριξη της Τεχεράνης στο τετραμερές ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί ο Σι Τζινπίνγκ για τη Μέση Ανατολή γνωστοποίησε ο Ιρανός διπλωμάτης Ραχμανί Φαζλί, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα, 11/5.

Όπως τόνισε, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ανακοίνωσε την ετοιμότητά της να στηρίξει το τετραμερές σχέδιο που πρότεινε ο Κινέζος πρόεδρος, με στόχο τη διαμόρφωση βιώσιμης ασφάλειας και κοινής ανάπτυξης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου», σημειώνοντας ότι το ζήτημα τέθηκε και στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

Το Πεκίνο είχε παρουσιάσει το εν λόγω σχέδιο κατά τη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον διάδοχο του Αμπού Ντάμπι, σεΐχη Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Δυτική Ασία.

Το πλαίσιο της κινεζικής πρότασης βασίζεται σε τέσσερις άξονες:

στην αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης

στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας

στην τήρηση του διεθνούς δικαίου

στον συντονισμό ανάπτυξης και ασφάλειας, στον απόηχο της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν και των επιπτώσεών της στην περιοχή

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, υπογράμμισε μέσω Χ ότι η Τεχεράνη εμπιστεύεται την Κίνα και αναμένει να συνεχίσει να διαδραματίζει θετικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και στον τερματισμό του πολέμου που «επέβαλαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ» κατά του Ιράν.

