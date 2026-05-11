search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 15:34

Ματωμένος γάμος στη Βραζιλία: Νεόνυμφος εκτέλεσε τη σύζυγό του μπροστά στους καλεσμένους

11.05.2026 15:34
gamos

Ένα περιστατικό ακραίας βίας που έχει προκαλέσει σοκ στη Βραζιλία εκτυλίχθηκε σε γαμήλια δεξίωση στην πόλη Campinas του Σάο Πάολο, όπου μια γυναίκα έπεσε νεκρή από τα πυρά του συζύγου της λίγη ώρα μετά τον γάμο τους.

Θύμα της τραγωδίας είναι η 34χρονη Najylla Duenas Nascimento, η οποία είχε μόλις παντρευτεί τον 55χρονο Daniel Barbosa Marinho. Η βραδιά, που ξεκίνησε με εορτασμούς και χαμόγελα, μετετράπη μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε σκηνικό τρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές Αρχές, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο συζύγους, για άγνωστη αιτία

Η λεκτική σύγκρουση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με τον 55χρονο -ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως τοπικός αστυνομικός ή ως ιδιωτικός φύλακας ασφαλείας- να βγάζει όπλο και να πυροβολεί τη γυναίκα του.

Επέστρεψε για να την αποτελειώσει

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους και πανικού, αναφέροντας ότι ο δράστης απομακρύνθηκε αρχικά από τον χώρο της δεξίωσης, όμως λίγο αργότερα επέστρεψε και άνοιξε ξανά πυρ εναντίον της 34χρονης, μπροστά στα μάτια των καλεσμένων που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Η Najylla Duenas Nascimento, μητέρα τριών παιδιών από προηγούμενη σχέση, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της. Την ίδια στιγμή, συγγενικά της πρόσωπα προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν αντιμέτωπα με τις φρικτές εικόνες.

Ο Daniel Barbosa Marinho συνελήφθη σύντομα μετά το αιματηρό περιστατικό και παραμένει υπό κράτηση ως ύποπτος για γυναικοκτονία. Οι Αρχές της πολιτείας Σάο Πάολο συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το αποτρόπαιο έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

The Atlantic: Ο Τραμπ έχασε τον πόλεμο με το Ιράν, η Αμερική είναι «χάρτινη τίγρη»

Βρετανία: Υπό πίεση ο Στάρμερ – Πάνω από 40 βουλευτές ζητούν την αποχώρησή του

Μέση Ανατολή: Τι ζητάει το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου – «Είναι απαράδεκτοι», λέει ο Τραμπ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στήριξη στο κινεζικό τετραμερές σχέδιο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – Τι προβλέπει η πρόταση της Κίνας

DEDDHE
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:37
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

1 / 3