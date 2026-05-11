Ματωμένος γάμος στη Βραζιλία: Νεόνυμφος εκτέλεσε τη σύζυγό του μπροστά στους καλεσμένους

Ένα περιστατικό ακραίας βίας που έχει προκαλέσει σοκ στη Βραζιλία εκτυλίχθηκε σε γαμήλια δεξίωση στην πόλη Campinas του Σάο Πάολο, όπου μια γυναίκα έπεσε νεκρή από τα πυρά του συζύγου της λίγη ώρα μετά τον γάμο τους.

Θύμα της τραγωδίας είναι η 34χρονη Najylla Duenas Nascimento, η οποία είχε μόλις παντρευτεί τον 55χρονο Daniel Barbosa Marinho. Η βραδιά, που ξεκίνησε με εορτασμούς και χαμόγελα, μετετράπη μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε σκηνικό τρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές Αρχές, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο συζύγους, για άγνωστη αιτία.

Η λεκτική σύγκρουση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με τον 55χρονο -ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως τοπικός αστυνομικός ή ως ιδιωτικός φύλακας ασφαλείας- να βγάζει όπλο και να πυροβολεί τη γυναίκα του.

Επέστρεψε για να την αποτελειώσει

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους και πανικού, αναφέροντας ότι ο δράστης απομακρύνθηκε αρχικά από τον χώρο της δεξίωσης, όμως λίγο αργότερα επέστρεψε και άνοιξε ξανά πυρ εναντίον της 34χρονης, μπροστά στα μάτια των καλεσμένων που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Η Najylla Duenas Nascimento, μητέρα τριών παιδιών από προηγούμενη σχέση, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της. Την ίδια στιγμή, συγγενικά της πρόσωπα προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν αντιμέτωπα με τις φρικτές εικόνες.

New bride is shot at her wedding reception by husbandhttps://t.co/Pj9kFGM5jQ pic.twitter.com/2HonKoYi1S — The Scottish Sun (@ScottishSun) May 11, 2026

Ο Daniel Barbosa Marinho συνελήφθη σύντομα μετά το αιματηρό περιστατικό και παραμένει υπό κράτηση ως ύποπτος για γυναικοκτονία. Οι Αρχές της πολιτείας Σάο Πάολο συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το αποτρόπαιο έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

The Atlantic: Ο Τραμπ έχασε τον πόλεμο με το Ιράν, η Αμερική είναι «χάρτινη τίγρη»

Βρετανία: Υπό πίεση ο Στάρμερ – Πάνω από 40 βουλευτές ζητούν την αποχώρησή του

Μέση Ανατολή: Τι ζητάει το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου – «Είναι απαράδεκτοι», λέει ο Τραμπ











