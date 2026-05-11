Κρήτη: Σοκ από τις μαρτυρίες των παιδιών της 28χρονης – «O μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο»

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης με την υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας, το απόγευμα του Σαββάτου, 9/5.

Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί προσπαθούν να τη βοηθήσουν να ανακτήσει σταδιακά τις δυνάμεις της. Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μέχρι στιγμής η 28χρονη δηλώνει ότι δεν θυμάται τίποτα σχετικά με το περιστατικό ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Την ίδια στιγμή, ο 30χρονος σύζυγός της βρίσκεται υπό κράτηση, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα περιγράφουν τα παιδιά της οικογένειας, τα οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό. Όπως αναφέρουν συγγενικά τους πρόσωπα, τα ανήλικα παιδιά επαναλαμβάνουν τρομοκρατημένα πως «ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο και χτύπησε».

Σύμφωνα με το περιβάλλον της οικογένειας, τα παιδιά παραμένουν βαθιά ταραγμένα και δυσκολεύονται να διαχειριστούν όσα βίωσαν. Όπως λένε συγγενείς, είναι φοβισμένα και συνεχώς επαναφέρουν στη μνήμη τους την εικόνα της τραυματισμένης μητέρας τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους της περιοχής να δηλώνουν συγκλονισμένοι και να ζητούν να αποδοθούν ευθύνες. Παράλληλα, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολόγοι αναμένεται να στηρίξουν τα παιδιά, ώστε να αντιμετωπίσουν το ψυχικό τραύμα που έχουν υποστεί.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, ενώ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν οι καταθέσεις τόσο των παιδιών, όσο και συγγενικών προσώπων.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα 22 λεπτά της διαδρομής

Με βάση τα στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι έφυγε από το σπίτι του γύρω στις 17:20 το απόγευμα του Σαββάτου, έχοντας μαζί του τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος τριών μηνών. Οι πέντε επέβαιναν σε όχημα τύπου κλούβας και κατευθύνονταν προς την επιχείρηση εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο.

Ωστόσο, περίπου 22 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την πεθερά του, ενημερώνοντάς τη με ασαφή τρόπο ότι είχε συμβεί ατύχημα. Όταν εκείνη έφτασε στο σημείο μαζί με συγγενή, εντόπισαν το ζευγάρι σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι τους, στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα για το τι είχε προηγηθεί.

Ο 30χρονος φέρεται να ανέφερε ότι είχαν επιστρέψει στο σπίτι, επειδή είχαν ξεχάσει το μπιμπερό και το φαγητό του μωρού. Η 28χρονη ήταν αιμόφυρτη στο έδαφος, με μέρος του σώματός της πάνω στον δρόμο και το υπόλοιπο στα χόρτα, σε αγροτική περιοχή χωρίς κάμερες ασφαλείας.

Τα σενάρια που εξετάζονται και οι ισχυρισμοί του 30χρονου

Κατά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 30χρονος υποστήριξε ότι η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να εκτιναχθεί από το όχημα. Όπως είπε, πιθανό μηχανικό πρόβλημα στην πόρτα προκάλεσε το περιστατικό.

Οι Αρχές εξετάζουν, ωστόσο, άλλα ενδεχόμενα. Μεταξύ αυτών είναι το σενάριο τροχαίου, με τον 30χρονο να μην έχει καθαρή εικόνα λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και το ενδεχόμενο να έριξε τη γυναίκα από το όχημα ή να την τραυμάτισε με το ίδιο το αυτοκίνητο.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται και η κατάσταση του οχήματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προφυλακτήρας της κλούβας είχε αποκολληθεί. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, αποτυπώματα με αίμα στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα, αλλά και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος.

Από το όχημα έχουν συλλεχθεί δείγματα αίματος και DNA, ενώ πραγματογνώμονες το εξετάζουν εξονυχιστικά.

Θετικός σε αλκοτέστ ο 30χρονος

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 30χρονος υπεβλήθη σε αλκοτέστ στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου διαπιστώθηκε ότι την ώρα του περιστατικού βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Σοκ από τα αιματοβαμμένα ρούχα της 28χρονης

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι εικόνες με τα αιματοβαμμένα ρούχα της άτυχης 28χρονης, τις οποίες εξασφάλισε το neakriti.gr από το σημείο του περιστατικού.

