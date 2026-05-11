ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 19:49
11.05.2026 18:09

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ: Ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση των υποκλοπών από Τζαβέλλα, Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης, επαναφέροντας στο ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, παρά την πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη δικαστική διαδικασία.

Τι αναφέρουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ για Κράτος Δικαίου και Δικαιοσύνη

Όπως επισημαίνουν στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στις 26 Φεβρουαρίου 2026 το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιβάλλοντας συνολική ποινή 126 ετών και 8 μηνών, ενώ παράλληλα διέταξε την επαναδιαβίβαση της δικογραφίας στις εισαγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων για σοβαρότερα αδικήματα.

Παρόλα αυτά, στις 27 Απριλίου 2026, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου – ο οποίος είχε εμπλακεί προσωπικά ως εποπτεύων της ΕΥΠ στις παρακολουθήσεις – αποφάσισε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το αν οι συγκεκριμένες πρακτικές και η απουσία ουσιαστικής δικαστικής διερεύνησης συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και των αρχών του κράτους δικαίου.

Παράλληλα, καλούν την Κομισιόν να εξετάσει εάν προτίθεται να συμπεριλάβει στην επόμενη Έκθεσή της για το Κράτος Δικαίου συγκεκριμένες διαπιστώσεις και συστάσεις για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

«Η απόφαση να μπει ξανά στο αρχείο μια υπόθεση που αφορά το μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολουθήσεων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, παρά τα νέα στοιχεία και τη δικαστική απόφαση που προηγήθηκε, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

Σε μια Ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχουν σκιές γύρω από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, ούτε πολίτες, δημοσιογράφοι και πολιτικά πρόσωπα υπό παρακολούθηση χωρίς πλήρη λογοδοσία και ουσιαστική διερεύνηση. Δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη ενός σκανδάλου που τραυμάτισε σοβαρά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το θέμα σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μέχρι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, ουσιαστική διερεύνηση και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα» καταλήγουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

