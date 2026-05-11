Θύμα ενδοοικογενειακής βίας … δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα: «Δεν φταίει, εγώ ξεκίνησα τον καβγά» 

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα επιχείρησε 24χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της σε καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας και κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ. Στο επίμαχο βίντεο φαίνεται να την πετάει κάτω και να τραβάει τα μαλλιά της, ενώ η κοπέλα επιχειρεί να τον απωθήσει.

«Εγώ ξεκίνησα τον καβγά»

Η 24χρονη υποστήριξε ότι εκείνη ξεκίνησε τον καβγά και ότι ήταν η πρώτη φορά, που την κακοποιούσε. «Μια χαρά είμαι. Δεν υπάρχει κάτι. Το παιδί εντάξει είχαμε… καταρχάς αυτό ήθελα να πω ότι στο βίντεο δε δείξανε ποιος ξεκίνησε, τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ξεκίνησα κάπως».

«Ναι, το ξεκίνησα εγώ. Έπινα κάτι και του το έριξα κάπως απάνω του. Έπινα εκεί κάτι, έναν καφέ, δε θυμάμαι. Ναι, και του το έριξα κάπως με τα λόγια που μου ‘πε, αυτό έγινε στην ουσία. Μετά αντέδρασε κι αυτός κάπως νευρικά», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι είναι Ρουμάνοι υπήκοοι και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα χαρτιά τους. «Του λέω τώρα χάσαμε και τα χαρτιά όλα, εσύ να δούμε που θα πας δε με ενδιαφέρει. Επειδή τα χρήματα τα διαθέτω εγώ. Και μου λέει εντάξει, και μένα δε μου δίνεις ας πούμε κάποιο ποσοστό να δω τι θα κάνω. Του είπα όχι. Τι να κάνεις. Αυτό έγινε λοιπόν το θέμα. Δεν ήμουνα εκεί, αυτό σου λέω. Ότι εγώ τον παράτησα εκεί. Του λέω εντάξει, δες τι θα κάνεις από δω και πέρα μετά τη φασαρία. Δηλαδή, θα τα ξαναβρίσκαμε ίσως εμείς. Εντάξει, δε γίνεται να τον παρατούσα έτσι εντελώς», συνέχισε η 24χρονη.

Ο δράστης συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη δεν ζήτησε την ποινική του δίωξη. Παραμένουν μαζί.

Διαβάστε επίσης

Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Καλλιθέα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 43χρονη αιμόφυρτη να ζητά βοήθεια από διερχόμενα οχήματα

Ανανεώθηκαν οι θητείες Παπανδρέου, Μουζάκη, Θάνου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά για μόνο δύο χρόνια

Εξιτήριο πήρε από τον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης, μεταβαίνει σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία – Συγκινεί η Τίνα Μεσσαροπούλου