ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 22:05
Εντυπωσιακό βίντεο από την εξουδετέρωση των εκρηκτικών που έκρυβε το θαλάσσιο drone

Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν την Κυριακή (10/5) τα εκρηκτικά που έκρυβε το θαλάσσιο drone, που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα.

Το drone έκρυβε 300 κιλά εκρηκτικών και μεταφέρθηκε στον Αστακό. Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA φαίνεται να σηκώνεται κύμα μετά την έκρηξη.

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα πιθανά σενάρια. Από το ενδεχόμενο να παρασύρθηκε από καιρικές συνθήκες ή θαλάσσια ρεύματα, μέχρι το πιο σύνθετο ενδεχόμενο να είχε επιχειρησιακή αποστολή στη Μεσόγειο και να έχασε επικοινωνία ή έλεγχο. Δεν αποκλείεται επίσης να επιχειρείτο μεταφορά ή επαναπροώθησή του μέσω θαλάσσιων διαδρομών που δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως.

Η Μεσόγειος τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο «σκιώδες» πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με αυξημένη κινητικότητα πληροφοριών, παρακολουθήσεων, εμπορικών πλοίων ειδικού ενδιαφέροντος, αλλά και επιχειρήσεων που σπανίως ανακοινώνονται επίσημα.

Στο πλαίσιο αυτό, δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος των drones δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη Μαύρη Θάλασσα ή στα ουκρανικά παράλια. Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων εξελίσσεται ταχύτατα και επιτρέπει επιχειρήσεις σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, ακόμη και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απολύτως ασφαλείς από τέτοιου τύπου απειλές.

